Verstappen bat Hamilton et remporte la pole position cruciale pour le vainqueur du titre à Abu Dhabi – .

Max Verstappen a assuré qu’il commencerait le Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le championnat, de la meilleure position possible après avoir confortablement battu Lewis Hamilton pour la pole.

Red Bull a orchestré un sillage pour son prétendant au titre avec le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, lui donnant un remorquage le long de la ligne droite arrière. Cela s’est avéré inutile car Hamilton n’a pas pu s’approcher à moins de trois dixièmes de son rival à la deuxième place.

Lando Norris a pris une troisième surprise sur la grille pour McLaren, devant Sergio Perez. Carlos Sainz Jnr partira cinquième pour Ferrari, une place devant Valtteri Bottas dans la deuxième Mercedes.

T1

Verstappen a été le premier pilote des équipes en lice au championnat à réaliser un temps au tour. Mais sa marque initiale de 1’23.680 a été immédiatement éclipsée par Hamilton, qui a produit un 1’23.266 pour aller confortablement le plus rapidement.

Au milieu de la séance, Mick Schumacher a heurté la borne à l’intérieur du dernier virage, la projetant sur la ligne de course à la sortie. Les débris ont ensuite été ramassés par la McLaren de Lando Norris, qui les a entraînés plus loin sur le circuit. L’obstacle présentant un danger potentiel, la séance a été signalée par un drapeau rouge pour permettre à la borne d’être récupérée par les commissaires.

Lorsque la séance a repris quelques instants plus tard, Sebastian Vettel risquait d’être éliminé de la Q1 pour le deuxième week-end consécutif. Ses efforts pour progresser ont été contrariés lorsqu’il a semblé être gêné par Esteban Ocon à la sortie du dernier virage. L’incident a été noté par les commissaires sportifs et Vettel a pu s’améliorer lors de son tour suivant.

Un Vettel frustré a ensuite rencontré Carlos Sainz Jnr lors de son dernier run. Malgré ces drames, il a obtenu une place en Q2, tandis que les commissaires sportifs ont également décidé qu’aucune enquête n’était nécessaire pour l’incident de Sainz.

La progression de Vettel signifiait que les deux pilotes Williams risquaient d’être éliminés. Nicholas Latifi a raté de peu la Q2 à la 16e place, tandis que George Russell n’a pas réussi à améliorer son dernier effort malgré une vitesse plus élevée que quiconque dans la longue ligne droite et a dû se contenter de la 17e place.

« Les pneus n’étaient nulle part, absolument nulle part », a-t-il regretté après sa dernière manche de qualification pour Williams. « Nous aurions pu aller vite-lent-rapide. Nous avions le rythme.

Lors de sa dernière séance de qualification de sa carrière en Formule 1, Kimi Raikkonen a été éliminé en Q1 à la 18e place. Comme cela a si souvent été le cas en 2021, la dernière ligne de la grille était occupée par les deux pilotes Haas de Schumacher et Nikita Mazepin, respectivement.

Pilotes éliminés au T1

16Nicholas LatifiWilliams-Mercedes1’24.33817George RussellWilliams-Mercedes1’24.42318Kimi RaikkonenAlfa Romeo-Ferrari1’24.77919Mick SchumacherHaas-Ferrari1’24.90620Nikita MazepinHaas-Ferrari1’25.6

T2

Alors que le soleil et la température de la piste commençaient à baisser autour du circuit de Yas Marina, la majorité du peloton a pris la piste avec des pneus à composé moyen sur leurs voitures.

Hamilton a produit ce qui semblait être un tour remarquable de 1’23.185 sur le composé marqué en jaune, jusqu’à ce qu’il soit presque exactement égalé par Verstappen puis Bottas, dont les premiers efforts étaient à moins d’un dixième du temps de Hamilton.

Les deux Ferrari ont cherché à sécuriser le passage en Q3 en utilisant l’avantage de rythme offert par les pneus tendres. Carlos Sainz Jnr a semblé rendre ce plan payant pour l’équipe lorsqu’il est instantanément devenu le plus rapide de tous, Leclerc passant au quatrième rang.

Le deuxième effort de Verstappen sur ses pneus médium a été ruiné lorsqu’il s’est fortement bloqué au freinage pour le premier virage, roulant large et signalant immédiatement une crevaison sur son pneu avant gauche. Il a interrompu la course et a piqué, avant d’être renvoyé sur les pneus tendres avec Red Bull ne voulant pas que son concurrent au championnat commence la course avec un jeu de pneus compromis ou risque d’être éliminé alors que la surface de la piste commençait à donner plus d’adhérence.

Alors qu’il restait un peu plus de deux minutes de la séance et que les pilotes se préparaient pour leurs derniers runs, un gros embouteillage s’est formé dans le troisième secteur. Hamilton a utilisé un nouveau train de pneus médium pour améliorer son meilleur temps, avant que les Red Bulls de Verstappen et Perez ne soient les plus rapides sur les softs, garantissant que les rivaux du championnat adopteraient des stratégies différentes pour la course décisive de demain.

Fernando Alonso a rattrapé Daniel Ricciardo à la fin de son dernier tour et n’a pas été impressionné par le fait que la McLaren compromette son dernier secteur. Il est devenu le premier pilote éliminé en 11ème, devant Pierre Gasly en 12ème après que l’AlphaTauri se soit plaint de freins froids après avoir été contraint de ralentir dans le trafic du dernier secteur.

Lance Stroll était le prochain pilote éliminé en 13ème, devant Antonio Giovinazzi et Sebastian Vettel le dernier pilote sorti en 15ème. Les commissaires sportifs ont confirmé que les deux incidents impliquant Ricciardo et Alonso, et Gasly et Vettel, feraient l’objet d’une enquête après les qualifications.

Pilotes éliminés au T2

11Fernando AlonsoAlpine-Renault1’23.46012Pierre GaslyAlphaTauri-Honda1’24.04313Lance StrollAston Martin-Mercedes1’24.06614Antonio GiovinazziAlfa Romeo-Ferrari1’24.25115Sebastian VettelAston Martin-Mercedes1’24.305

T3

Au début de la séance de qualification la plus cruciale de la saison, Red Bull a envoyé ses deux voitures sur le circuit en premier, avec Perez devant son coéquipier Verstappen.

Alors que la paire contournait les chicanes des virages six et sept, Perez a décollé le long de la ligne droite suivante et a permis à Verstappen de s’infiltrer dans le virage neuf. Cela s’est avéré une tactique efficace, puisque Verstappen a établi la pole provisoire en 1’22.109, plus d’une demi-seconde plus rapide que son rival Hamilton.

Le deuxième tour de Perez, sa première véritable tentative, était assez bon pour qu’il termine troisième, devant Bottas en quatrième – mais seulement après que Norris se soit plaint que Red Bull l’ait gêné dans le dernier secteur.

Hamilton a été le premier pilote à entamer son dernier effort de qualification dans les derniers instants et malgré une amélioration par rapport à son temps précédent, il était loin d’être assez proche pour défier le temps provisoire de la pole de Verstappen, garantissant que le pilote Red Bull prendrait l’avantage crucial au départ. de la course de demain.

Les espoirs de Red Bull de voir Perez commencer directement derrière son coéquipier sur la grille ont été anéantis lorsque Norris a bondi à la troisième place sur la grille avec un solide tour final, Perez devant se contenter de la quatrième place. Mercedes serait probablement plus déçue par Bottas qui n’a pu prendre que la sixième place sur la grille, battu par la Ferrari de Sainz.

Leclerc partira septième dans la deuxième Ferrari, devant Yuki Tsunoda, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo complétant le top 10.

Top 10 au T3

1max VerstappenRed Bull-Honda1’22.1092Lewis HamiltonMercedes1’22.4803Lando NorrisMcLaren-Mercedes1’22.9314Sergio PerezRed Bull-Honda1’22.9475Carlos Sainz JnrFerrari1’22.9926Valtteri BottasMercedes1’23.0367Charles LeclercFerrari1’23.1228Yuki TsunodaAlphaTauri-Honda1’23.2209Esteban OconAlpine-Renault1’23.38910Daniel RicciardoMcLaren-Mercedes1’23.409

