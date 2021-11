Verstappen : Bien paraître mais ça peut vite se retourner

Max Verstappen se rend au Brésil avec une avance de 19 points au classement du Championnat du monde de Formule 1 2021, sept de plus qu’il n’en avait avant de dominer dimanche le Grand Prix 2021 de Mexico.

Il est juste de dire que son premier titre semble de plus en plus probable, mais c’est aussi le sien à perdre. Il fera bien de rappeler à quel point les choses peuvent changer car avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, le Néerlandais détenait 32 points d’avance sur son rival britannique, mais en deux courses il est revenu à la deuxième place.

La réalité est que la saison a été en dents de scie, mais après sa neuvième victoire de la saison, il semble que Red Bull ait le dessus en termes de package pour les courses qui restent.

Immédiatement après avoir remporté sa 19e victoire dans l’élite, Verstappen a déclaré: «Avoir Checo comme coéquipier, venir au Mexique est incroyable – en fait même avant cela. Tous les fans ici ont été incroyables, ils adorent la Formule 1. C’est vraiment agréable d’être ici.

La clé de sa victoire était un coup de frein tardif sur la Mercedes alors que le trio rugissait dans le virage 1, le Red Bull #33 attrapant un excellent remorquage, trouvant un écart, puis le mouvement audacieux qui lui a finalement valu la course, car une fois qu’il était devant personne n’arrivait à l’égaler.

Verstappen a reconnu : « C’était trois larges et il s’agissait juste d’essayer de freiner le plus tard possible. Je suis passé de la troisième à la première place et c’est essentiellement ce qui a fait ma course parce que je pouvais alors me concentrer sur moi-même. Il y avait un rythme incroyable dans la voiture, donc je pouvais juste faire mon propre truc. C’était assez simple aujourd’hui, ce qui était vraiment agréable.

Bien que toutes les victoires soient importantes, cependant, celle-ci a une plus grande importance alors que la bataille pour le titre atteint son paroxysme avec les quatre courses restantes.

Sur les quatre manches restantes dans la bataille pour le championnat, Verstappen est prudent mais optimiste : « Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C’est bien sûr beau, mais ça peut vite tourner. J’attends avec impatience le Brésil – j’y ai aussi de bons souvenirs.

C’est une troisième victoire à Mexico pour Super Max qui étend son avance au championnat ! 🏆🇲🇽 #MexicoGP pic.twitter.com/UH965zEBXF – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 7 novembre 2021