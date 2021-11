Verstappen, Bottas et Sainz pourraient faire face à des pénalités de drapeau jaune · .

Trois pilotes font l’objet d’une enquête pour non-respect présumé des drapeaux jaunes à l’issue des qualifications pour le Grand Prix du Qatar.

Max Verstappen, qui s’est qualifié deuxième pour la course de demain, a été sommé de comparaître devant les commissaires sportifs pour « non-respect des doubles drapeaux jaunes agités » lors de son dernier tour en Q3.

Valtteri Bottas, qui a pris la troisième place sur la grille, fait également l’objet d’une enquête, mais pour un incident impliquant des drapeaux jaunes agités. Carlos Sainz Jnr, qui a pris la septième place, fait l’objet d’une enquête pour le même.

Les trois incidents se sont produits lorsque des drapeaux jaunes ont été agités en fin de séance après que Pierre Gasly a endommagé sa voiture sur un trottoir à la sortie du virage 15. Le pilote AlphaTauri a perdu son aileron avant et s’est immobilisé dans la ligne droite des stands. Des drapeaux jaunes ont été brièvement présentés, puis annulés, dans les secteurs de triage 18 et 20.

Des images à bord de la voiture de Verstappen ont montré une lumière clignotante jaune sur sa gauche à la sortie du dernier virage, virage 16, alors qu’il terminait son dernier tour. Le pilote Red Bull n’a pas semblé décoller.

Analyse : Quelles pénalités Verstappen, Bottas et Sainz risquent-ils au Qatar ?Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il avait vu les images de l’incident de Verstappen. «Il dépasse un feu clignotant rouge ou jaune clignotant sur la gauche, puis dépasse un double jaune agité et il y a une voiture debout sur la route. Donc je suppose que c’est un peu un triple coup dur.

En 2019, Verstappen a perdu la pole position du Grand Prix du Mexique après avoir constaté qu’il n’avait pas ralenti pour les drapeaux jaunes. Il a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille.

L’année dernière, Lewis Hamilton a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille en Autriche pour la même infraction. À cette occasion, Red Bull a demandé avec succès aux commissaires sportifs de revoir une décision de ne pas le pénaliser après avoir présenté de nouvelles preuves vidéo.

Les commissaires sportifs ne rencontreront Verstappen qu’à 13 heures dimanche au Qatar, quatre heures avant le départ de la course. Les rencontres avec Bottas et Sainz suivront respectivement à 13h30 et 13h45.

