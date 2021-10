Verstappen : ça va être difficile, ça va être dur

Les alignements ont été définis à l’avance : les coéquipiers de Red Bull Max Verstappen et Sergio Perez contre les coéquipiers de Stewart-Haas Racing Kevin Harvick et Aric Almirola lors d’une compétition d’arrêt au stand au siège d’ExxonMobil.

Quand est venu le temps de desserrer puis de serrer un jeu d’écrous de roue, Verstappen a reconfirmé que sa vocation était à l’intérieur d’une voiture de course : « Je pense que j’ai réalisé que je ne suis pas un bon gars pour le stand. C’est mieux si je conduis la voiture.

Verstappen et Perez, comme la plupart des pilotes de F1 dans le paddock, ont effectué une tournée éclair du pays avant le Grand Prix des États-Unis de ce week-end sur le Circuit des Amériques à Austin, au Texas. La série de globe-trotters est de retour en Amérique du Nord pour la première fois depuis 2019 car la pandémie a annulé des arrêts l’année dernière à Austin, Mexico et Montréal.

De retour au Texas pour la neuvième fois, la F1 a un nouveau leader du championnat à Verstappen qui est peut-être quelque peu inconnu des fans américains. Le fils de 24 ans de l’ancien pilote de F1 Jos Verstappen connaît enfin une saison exceptionnelle – il a jusqu’à présent un sommet en carrière de sept victoires – et pousse Lewis Hamilton plus que le septuple champion n’a été défié dans un certain temps.

Verstappen a une avance de six points sur Hamilton avec six courses à disputer dans une lutte pour le titre tendue qui a oscillé d’avant en arrière toute la saison.

Hamilton, vainqueur de quatre titres consécutifs, a fait face pour la dernière fois à un véritable défi en 2016 lorsque Nico Rosburg a remporté la finale de la saison pour remporter le championnat avec cinq points d’avance sur son coéquipier Mercedes. Hamilton a perdu le championnat contre Kimi Raikkonen par un seul point lors de sa saison recrue 2007, puis a battu Felipe Massa par la même marge l’année suivante pour remporter son premier titre.

La poussée de Verstappen cette saison a donné à la F1 l’une de ses courses au titre les plus passionnantes depuis des années. Et pourtant, Verstappen est un peu un mystère aux États-Unis, en partie parce qu’il a choisi de ne pas participer aux populaires docuseries Netflix « Drive to Survive » qui ont captivé les fans de course américains.

« Je comprends que cela doit être fait pour augmenter la popularité en Amérique », a déclaré Verstappen à l’Associated Press avant la course de dimanche. « Mais de mon côté en tant que pilote, je n’aime pas en faire partie. »

Verstappen a déclaré que lorsqu’il avait participé à des interviews au cours des saisons précédentes de la série, les citations ont ensuite été appliquées à des situations dont il ne parlait pas et « elles simuleraient beaucoup de choses ».

« Ils ont simulé quelques rivalités qui n’existent pas vraiment », a-t-il déclaré. « Alors j’ai décidé de ne pas en faire partie et je n’ai plus donné d’interviews après cela parce qu’alors il n’y a rien que vous puissiez montrer. Je ne suis pas vraiment une personne du genre spectacle dramatique, je veux juste que des faits et des choses réelles se produisent. »

Alors, Verstappen et Hamilton sont-ils même des rivaux ?

« Nous serons probablement dans l’émission Netflix », a-t-il déclaré. « Une fois, nous nous sommes croisés en marchant, alors ce sera probablement là-dedans. »

À vrai dire, cependant, Verstappen ne se soucie pas des projecteurs et se concentre uniquement sur ce qui s’est transformé en une meilleure saison en carrière. Moitié belge et moitié hollandais, il court comme son père sous pavillon hollandais et a été préparé pour ce travail toute sa vie.

Son ascension sous la direction sévère de son père a été bien documentée, avec « Jos The Boss » poussant son fils fort en tant que jeune karter et lui inculquant une ténacité qu’il a utilisée cette saison contre Hamilton.

« Il savait ce qu’il fallait pour être un pilote de Formule 1 et il m’a toujours préparé dès mon plus jeune âge à être prêt pour cela », a déclaré Verstappen. « Je pense que dans notre famille, nous sommes très concentrés sur ce que nous faisons et j’ai grandi comme ça, mais cela enlève aussi un peu de stress et le rend très simple. »

Bien qu’il vive actuellement à Monaco et sorte avec le mannequin brésilien Kelly Piquet, fille du triple champion de F1 Nelson Piquet, Verstappen prétend mener une vie tranquille et quelque peu privée.

« Je suis juste un gars normal et j’ai grandi dans une petite ville », a déclaré Verstappen. «Toutes ces choses, le drame, ce n’est tout simplement pas pour moi. Ce n’est pas mon monde.

Et pourtant, ce combat pour le titre avec Hamilton a été rempli de drames. Les deux se sont écrasés en course deux fois cette saison, et le patron de Red Bull, Christian Horner, a accusé Hamilton d’avoir fait un « mouvement désespéré » lors du premier tour à Silverstone qui a fait sortir Verstappen de la course.

Verstappen a été envoyé à l’hôpital après cet accident, où il a percuté une barrière de pneu lors d’un impact qui a cassé le siège de sa Red Bull et causé des dommages estimés à 1,8 million de dollars.

Dans leur dépoussiérage à Monza, les deux ont couru roue contre roue, sont entrés en contact et la voiture de Verstappen a survolé Hamilton et a atterri sur la Mercedes.

Verstappen a déclaré qu’il essayait de rester en dehors des allers-retours entre Red Bull et Mercedes parce qu’il ne peut contrôler que ses propres performances.

A Austin, il courra sur un circuit où Hamilton a un net avantage. Hamilton a remporté cinq des huit courses disputées sur le parcours routier permanent, tandis que Verstappen en cinq visites a marqué deux podiums et n’a terminé qu’une seule fois devant la Mercedes, en 2018, lorsqu’il a devancé Hamilton pour la deuxième place.

«Je suis assez détendu pour être honnête. Je sais que c’est une bataille serrée mais à la fin de la journée je ne peux pas faire plus que de mon mieux, alors j’essaie de me préparer de la meilleure façon possible et d’en profiter », a déclaré Verstappen. « Le nombre de fois que vous participez à une bataille de championnat, je ne sais pas combien de fois ce sera.

« Bien sûr, nous sommes en tête du championnat, à six courses de la fin, ça va être difficile, ça va être dur, mais j’essaie toujours de faire de mon mieux. » (Rapport de Jenna Fryer)