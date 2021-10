Verstappen : Ce n’était pas la course la plus amusante

Bien qu’il ait repris son avance au classement des pilotes de Lewis Hamilton par six points, Max Verstappen pense que le Grand Prix de Turquie 2021 n’était pas la course la plus amusante à conduire.

Verstappen est arrivé à Istanbul Park à deux points de son rival pour le titre Lewis Hamilton dans le championnat des pilotes de Formule 1, et cherchait un moyen de retrouver l’élan dans la lutte pour le titre.

Lors d’un week-end de course où Red Bull célébrait le départ de son partenaire de groupe motopropulseur Honda, la superbe livrée blanche RB16B n’allait pas dans le rythme des W12 de Mercedes, et les choses n’allaient pas bien pour Verstappen, mais il y avait une lueur d’espoir avec Mercedes annonçant que Hamilton obtiendra un nouveau moteur et commencera ainsi dix places sur sa position de qualification.

Verstappen n’a pas pu rivaliser avec le duo Mercedes en qualifications et s’est contenté de la troisième place, mais a commencé deuxième après que la pénalité de Hamilton ait été effective, et le jour de la course, le Néerlandais n’a pas pu s’approcher suffisamment de Valtteri Bottas – qui a hérité de la pole position de Hamilton – puisque sa voiture a simplement manquait de rythme.

Verstappen a cependant mené une course solide, terminant éventuellement deuxième. Alors que Hamilton n’a pas atteint le podium et s’est contenté de la cinquième place, l’as de Red Bull a pu le dépasser au classement, ce qui devrait être assez satisfaisant pour lui.

« En tant qu’équipe, terminer deuxième et troisième ici était un excellent résultat », a déclaré Verstappen dans le communiqué de presse de son équipe. « C’était une course assez simple aujourd’hui et je pense que dans l’ensemble, nous avons eu une bonne journée.

« La course était axée sur la gestion des pneus, pour s’assurer qu’ils durent jusqu’à la fin, ce qui signifie que ce n’était pas la course la plus amusante à conduire car vous voulez toujours pousser fort.

« Néanmoins, je pense que nous avons maximisé le résultat aujourd’hui et c’est bien d’être à nouveau en tête du championnat des pilotes. J’aurais aimé avoir un peu plus de rythme dans la voiture, mais nous sommes toujours dans la lutte, nous continuerons d’attaquer et nous verrons dans les courses à venir à quel point nous serons compétitifs », a conclu Verstappen en se méfiant du manque de rythme qu’il souffert en Turquie.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, était ravi du résultat de l’équipe, en particulier avec Verstappen reprenant la tête de Hamilton au classement des pilotes.

« Un double podium pour nous était un excellent résultat pour ce week-end », a déclaré Horner. « Max a repris la tête du championnat des pilotes sur une piste traditionnellement solide pour Mercedes, nous avons limité les dégâts et c’était un excellent travail d’équipe avec beaucoup de points constructeurs, nous allons donc continuer à nous battre.

« La tête du championnat continue de changer de mains et le reste de l’année va être incroyablement serré », a-t-il averti, « nous avons de grandes courses à venir et c’est bien de mettre Mercedes sous pression. »

Avec le Grand Prix des États-Unis, une course où Hamilton prospère habituellement, dans quinze jours à Austin, il appartiendra à Verstappen et Red Bull de s’assurer qu’ils sont prêts à maintenir leur élan dans cette saison de F1 très disputée. .