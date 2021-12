Verstappen : Ce sport est plus une question de pénalités que de course

Max Verstappen était son pire ennemi lors du week-end du Grand Prix d’Arabie saoudite, une course qu’il aurait peut-être gagnée mais qu’il a perdue avec une erreur en qualifications et, lors de la course de dimanche au cours de laquelle il a reçu deux pénalités.

Les tactiques de conduite défensives douteuses qu’il a utilisées contre le vainqueur Lewis Hamilton lui ont valu deux pénalités avec lesquelles il n’était pas d’accord, affirmant que le sport était surréglementé.

Cependant, c’est une simple conduite sale qui lui a valu une pénalité de cinq secondes qui comprenait une instruction d’abandonner la tête de son rival pour le titre Hamilton et l’a forcé à se contenter de la deuxième place et à regarder son avance de huit points au Championnat du monde avant le virage de la course. à zéro après cela.

Il a également reçu une deuxième pénalité après avoir rendu visite aux commissaires sportifs après la course.

S’exprimant après une soirée exaltante sur le circuit de la corniche de Djeddah, Verstappen a déclaré : « Il y avait vraiment beaucoup d’action aujourd’hui, beaucoup de choses se sont produites avec lesquelles je ne suis pas entièrement d’accord.

« On m’a dit de rendre la position, alors j’ai quitté la ligne de course et j’ai ralenti, Lewis est juste resté derrière moi, je ne comprends pas pourquoi il n’a pas passé. Je ne suis pas d’accord avec la pénalité de cinq secondes, mais c’est comme ça et nous allons passer à autre chose.

« Nous n’avions pas un rythme parfait pendant la course, c’est donc quelque chose sur quoi travailler en vue d’Abu Dhabi. Nous sommes à égalité de points maintenant avant la course finale, ce sera une fin de saison excitante. »

Malgré ses manigances et malgré les spectateurs sur place huant Verstappen, les fans en ligne ont montré leur soutien en le votant Pilote du jour.

Bien qu’il y ait eu une légère chance que Verstappen ait pu remporter le titre à Djeddah, la finale à Abu Dhabi décidera désormais qui sera le champion du monde de Formule 1 2021.

Red Bull était de gros perdants le jour qui s’est aggravé pour eux lorsque Sergio Perez s’est écrasé

Au sujet du vote, Verstappen a répondu : « Heureusement, les fans ont l’esprit clair sur la course. J’essaie juste de courir. Ce sport est plus une question de pénalités que de course. Je suis content que les fans aient apprécié et j’ai tout donné.

Quoi qu’il en soit, Red Bull a été de gros perdants ce jour-là, car les choses ont empiré lorsque Sergio Perez a été percuté lors du deuxième redémarrage.

Le vétéran mexicain a déclaré : « J’ai fini par m’emmêler avec Charles, il a coupé mon pneu arrière avec son pneu avant droit. Ce fut un mauvais moment pour tout le monde mais juste un moment très malchanceux.

« C’est juste dommage parce que nous avions besoin de ces points aujourd’hui. Je suis resté avec la voiture en piste car nous essayions de rallumer le moteur, nous pensions pouvoir le redémarrer mais il faisait un peu chaud donc nous avons dû abandonner.

« C’était une course très importante pour l’équipe aujourd’hui, donc celle-ci fait très mal mais il y a de l’espoir pour Abu Dhabi », a ajouté Perez.

Avec la victoire de Hamilton et la troisième place de Valtteri Bottas, Red Bull s’est imposé au classement des constructeurs alors que Mercedes a étendu son avance de cinq points à 28 points avec un à faire.

Après que les commissaires de course aient infligé à Verstappen une pénalité supplémentaire de 10 secondes et deux points de pénalité (le portant à un total de sept sur la période de 12 mois) et ont déclaré : « Au virage 21, le conducteur de la voiture 33 [Verstappen] a reçu l’instruction de redonner une position à la voiture 44 [Hamilton] et l’équipe lui a dit de le faire « stratégiquement ». La voiture 33 a considérablement ralenti au virage 26.

« Cependant, il était évident qu’aucun des conducteurs ne voulait prendre la tête avant la ligne de détection 3 du DRS. Le conducteur de la voiture 33 a déclaré qu’il se demandait pourquoi la voiture 44 n’avait pas dépassé et le conducteur de la voiture 44 a déclaré que, n’étant pas au courant à ce stade que la voiture 33 rendait la position, n’était pas au courant de la raison pour laquelle la voiture 33 ralentissait.

« En décidant de pénaliser le pilote de la voiture 33, le point clé pour les commissaires sportifs était que le pilote de la voiture 33 a ensuite freiné brutalement (69 bars) et de manière significative, entraînant une décélération de 2,4 g.

« Tout en acceptant que le conducteur de la voiture 44 ait pu dépasser la voiture 33 lors du premier ralentissement de cette voiture, nous comprenons pourquoi lui (et le conducteur de la voiture 33) n’a pas souhaité être le premier à franchir le DRS. [line]. Cependant, le freinage soudain du conducteur de la voiture 33 a été déterminé par les commissaires sportifs comme étant erratique et donc la cause prédominante de la collision et donc la pénalité standard de 10 secondes pour ce type d’incident, est imposée.

Malgré la pénalité supplémentaire, Verstappen conserve sa deuxième place, alors que Valtteri Bottas, troisième, a terminé à 17 secondes du pilote Red Bull.

