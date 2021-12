Verstappen : Cela pourrait être assez difficile avec le trafic

Alors que presque tous les pilotes savourent les défis du circuit de la corniche de Jeddah, y compris Max Verstappen, le Néerlandais s’est demandé à quoi ressemblerait le trafic lors des qualifications de samedi.

Verstappen est en tête du classement des pilotes avec huit points d’avance sur le Grand Prix d’Arabie saoudite dimanche, mais il a été laissé à regarder son rival pour le titre Lewis Hamilton donner le ton et remporter la première place des FP1 et FP2 vendredi.

L’as néerlandais reste impassible malgré les inquiétudes qu’il devrait avoir d’un Hamilton renaissant et n’a pas révélé grand-chose dans son résumé de la journée.

« Dans l’ensemble, c’est une piste vraiment cool, il y a beaucoup de virages rapides et c’est amusant à piloter », a déclaré Verstappen. « Nous avons eu du mal à chauffer les pneus en FP2, ce que nous examinerons bien sûr.

Verstappen : Tout peut arriver mais nous allons pousser fort et tout donner

« Ensuite, nous avons fait quelques changements de FP1 à FP2 qui n’ont pas vraiment fonctionné mais j’espère que nous pourrons trouver le bon équilibre lors des qualifications demain. Il y a bien sûr beaucoup de choses à travailler et à améliorer, nous verrons donc ce que nous pouvons faire pour obtenir plus de rythme avec la voiture du jour au lendemain.

« Dans la perspective des qualifications, je pense que cela pourrait être assez difficile avec le trafic, mais en général, il est difficile de dire comment se déroulera samedi car tout peut arriver, mais nous allons pousser fort et tout donner », a ajouté Verstappen.

Dans la voiture sœur, le vétéran Sergio Perez était à une demi-seconde de son coéquipier, le Mexicain a résumé sa journée : « C’était très amusant aujourd’hui, c’est un très beau circuit, il est très rapide et agréable à piloter. Ça va être délicat en qualifications avec la gestion du trafic, on l’a vu un peu quand tout le monde était en pneus tendres à la fin des FP2.

Perez : Ça va être difficile de faire le tour parfait là-bas

« Je pense que ce sera une course intéressante parce que cette piste est difficile, si vous faites une erreur, cela peut être extrêmement coûteux. En qualifications, il s’agira d’essayer d’être au bon endroit au bon moment.

« Sur les longs relais, nous n’avons pas eu assez de tours pour avoir une idée précise de nos performances, donc je ne pense pas que mon temps avec les pneus tendres reflète où nous en sommes réellement.

« Je pense qu’il y a beaucoup plus à venir de la voiture, donc j’espère que nous pourrons trouver le bon équilibre et le bon rythme pour être en lice en qualifications.

« Cela va être difficile de réaliser le tour parfait là-bas, mais nous avons également une longue course devant nous dimanche et tout peut arriver. Nous devons juste rester là-haut et y être autant que possible », a ajouté Perez.

🗣 « C’est difficile de dire comment va se passer samedi car tout peut arriver mais nous allons pousser fort et tout donner. » @Max33Verstappen sur #SaudiArabianGP Practice 🏁 pic.twitter.com/sgLV2cvC1l – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 3 décembre 2021