Verstappen : C’est super d’être sur le podium avec Checo

Si le Grand Prix de France devait être assimilé à la célèbre course tortue contre lièvre, où le rongeur rusé avec la vitesse et la victoire dans son esprit est battu par le reptile plus lent mais plus astucieux, l’histoire au Paul Ricard a pris une tournure : le lièvre – Max Verstappen – a renversé la situation sur la tortue – Lewis Hamilton – en remportant la victoire à la fin d’une passionnante partie d’échecs à grande vitesse.

Verstappen a fait tout ce qu’on lui a demandé, transformant une poursuite à deux arrêts en victoire tandis que Mercedes a opté pour un arrêt plus conservateur pour défendre sa position sur la piste. Mais en vain, avec deux à faire, le Néerlandais a rattrapé Hamilton et, bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’une tortue, il n’y avait tout simplement plus de combat dans la voiture n°44.

Au lieu de cela, c’était une autre victoire célèbre pour les Bleus, la première fois depuis 2013 qu’ils remportaient trois courses au trot, que Verstappen attribuait au collectif : « Gagner cette course était un effort d’équipe incroyable et avoir un double podium sur une piste. comme cela montre vraiment le travail acharné que tout le monde fait ici et à Milton Keynes dans notre usine et chez Honda.

« Bien sûr, j’aurais aimé m’éloigner et naviguer seul, mais cela ne fonctionne pas souvent comme ça en Formule 1 et nous avons vraiment dû travailler pour cela aujourd’hui. Vous pouvez voir à quel point les deux équipes sont proches et gagner ainsi en stratégie avec deux tours à faire est très gratifiant. »

La victoire ne s’est pas faite sans une légère oscillation, après avoir repoussé une attaque à deux volets de Mercedes dans le virage, le Red Bull est devenu glissant dans les prochains morceaux, ce qui a coûté au Néerlandais l’avance dès le début, ce qui a provoqué le dégagement.

Il a expliqué : « Ce n’était certainement pas une course facile et je me suis fait prendre au virage 1 et j’ai perdu l’arrière, ce qui m’a obligé à sortir de la piste et à perdre une position face à Lewis. J’étais, bien sûr, contrarié à l’époque, mais je savais qu’il y avait une longue course devant moi et je devais me concentrer.

« Dans le premier relais, je n’avais pas vraiment le rythme pour me battre avec Lewis, donc nous avons pris le risque d’aller au stand en premier et pour être honnête, je ne m’attendais pas à ce que l’undercut fonctionne si bien que je l’emporterais. Ils poussaient fort pour essayer de me dépasser, mais heureusement, je pouvais à peu près rester devant et je savais que je ne pouvais pas faire d’erreur.

La force de Verstappen résidait dans ses tours d’entrée et de sortie avant les ravitaillements, qui étaient purement sensationnels et où la course a été gagnée : « Nous avons décidé d’opter pour la stratégie à deux arrêts qui a bien fonctionné car notre voiture convenait aux conditions vers la fin de la course. au fur et à mesure que le vent s’est calmé et que la piste a gommé. Au final, nous avons fait les bons choix pour les deux voitures et c’est super d’être sur le podium avec Checo.

“Nous devrions tous en profiter pendant quelques jours jusqu’à ce que nous arrivions en Autriche et que nous recommencions”, a ajouté Verstappen qui se dirige vers la course à domicile de son équipe au Red Bull Ring avec 12 points d’avance sur Hamilton après sept manches. (Reportage complémentaire d’Agnès Carlier)