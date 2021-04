Verstappen choisit ses “ moments pour briller ” dans le combat pour le titre de Hamilton · .

Max Verstappen dit que la voiture de compétition que Red Bull a produite cette année signifie qu’il peut adopter une approche plus prudente et plus prudente dans son combat pour le titre de Formule 1 avec Lewis Hamilton.

Hamilton mène Verstappen d’un point en tête du classement après deux courses avant le Grand Prix du Portugal de ce week-end à Algarve.

S’exprimant lors de la conférence de presse de jeudi sur la piste, Verstappen a déclaré que son objectif était «d’essayer de faire le moins d’erreurs possible» chaque week-end cette année pour maximiser son cumul de points. Mais il a nié que cela signifie risquer de ne pas tirer le meilleur parti de sa voiture.

«Je ne pense pas que vous perdiez de la vitesse», a déclaré Verstappen. “Il s’agit simplement de choisir vos moments où briller.”

«Je veux dire, vous devez comprendre que si ce n’est pas votre journée, vous devez vous contenter d’un certain résultat», a-t-il expliqué. «Alors que dans le passé, nous avions parfois une voiture où nous pouvions gagner des courses, mais nous savions que nous n’étions pas dans un combat de championnat, donc vous pourriez risquer un peu plus.

«Bien sûr, lorsque vous êtes dans un combat de championnat ou du moins que vous savez que vous avez une voiture qui peut être compétitive plus souvent, votre approche change un peu parce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre trop de points en un week-end où, disons disons que vous n’êtes pas à votre plus haut niveau.

«Je pense donc que c’est ce que nous devons toujours nous assurer que même si nous n’avons pas un week-end parfait, nous marquons quand même beaucoup de points.»

Verstappen a déclaré qu’il était préparé à la possibilité que Red Bull n’ait pas la voiture la plus rapide à certaines courses cette année, malgré son bon début de saison. Red Bull était considéré comme ayant l’avantage à Bahreïn, où Hamilton a gagné, tandis que Verstappen était au sommet à Imola il y a deux semaines après que Mercedes ait été plus rapide en qualifications.

«Je me sens toujours confiant. Cela n’a rien à voir avec le fait de gagner une course ou non », a-t-il déclaré. «J’espère juste que nous sommes, encore une fois, très compétitifs lors des deux dernières courses.

«Mais encore une fois, chaque week-end, vous devez simplement vous assurer que vous êtes au top de la voiture, pour essayer d’en tirer le meilleur parti, car c’est si proche entre nous et Mercedes que vous devez vraiment tirer le meilleur parti. pour faire une différence. Et c’est ce que nous essaierons de faire à nouveau ce week-end.

