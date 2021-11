Verstappen confortablement devant la paire de Mercedes lors des deuxièmes essais · .

Max Verstappen a mené la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Mexico devant le meneur de course du matin Valtteri Bottas.

Derrière le duo Mercedes et le deuxième Red Bull de Sergio Perez se trouvait Carlos Sainz Jnr dans la première des Ferrari, à plus d’une seconde du rythme de Verstappen.

Après avoir été réprimandé lors de la première séance, Lewis Hamilton a connu un début de deuxième session mitigé. Il repart au premier virage, mais rejoint cette fois correctement la piste, et perd un nouvel effort à cause de doubles drapeaux jaunes agités. Son coéquipier Bottas est également parti au premier virage sans drame.

Red Bull avait l’air beaucoup plus compétitif avec Mercedes lors des premiers essais, bien que les RB16B roulaient sur des pneus médium au lieu des pneus à gomme dure. Lorsque les équipes ont commencé leurs simulations de qualification sur les softs, Verstappen avait un net avantage. Malgré un effort quelque peu retenu, le temps de Verstappen était plus d’une demi-seconde plus rapide que celui de Hamilton et Bottas n’était qu’un dixième plus proche. Perez, quatrième, était à une demi-seconde de son coéquipier mais a signé son meilleur temps avec des pneus médium.

Charles Leclerc rejoint à nouveau son coéquipier Ferrari dans le top 10, le duo séparé par Pierre Gasly. Avec le deuxième AlphaTauri de Yuki Tsunoda en huitième position, après sa meilleure performance de vendredi jusqu’à présent, les quatre voitures à moteur Honda sont apparues dans la première moitié des temps.

Pour leurs rivales respectives, McLaren et Alpine, les choses n’allaient pas si bien. Fernando Alonso s’est hissé dans le top dix tandis que Lando Norris a été pris en sandwich par les Alfa Romeo en 12e position après ce qu’il a admis être une séance difficile à la fois sur les courses à haute et basse consommation.

Ce fut une séance plus difficile pour son coéquipier Daniel Ricciardo qui n’a bouclé que sept tours. McLaren l’a fait venir pour enquêter sur un problème de boîte de vitesses sur sa MCL35M.

George Russell a parcouru encore moins de tours lorsqu’un problème dans la même zone de la voiture a heurté sa Williams lors de son deuxième tour. Son coéquipier Nicholas Latifi a franchi la barrière du virage 16 en début de séance mais a pu continuer.

Nikita Mazepin est également tombé dans le piège des commissaires sportifs en rejoignant la piste de manière incorrecte au virage neuf. Le conducteur de Haas fait l’objet d’une enquête. Sebastian Vettel a commis une erreur plus comique en se garant dans le stand de McLaren au lieu de celui d’Aston Martin, avant de poursuivre son chemin.

Deuxième résultat des essais du Grand Prix de Mexico 2021

Lacunes visuelles de la deuxième pratique

Max Verstappen – 1’17.301

+0.424 Valtteri Bottas – 1’17.725

+0,509 Lewis Hamilton – 1’17,810

+0.570 Sergio Perez – 1’17.871

+1.017 Carlos Sainz Jnr – 1’18.318

+1.128 Pierre Gasly – 1’18.429

+1.304 Charles Leclerc – 1’18.605

+1.343 Yuki Tsunoda – 1’18.644

+1.380 Sebastian Vettel – 1’18.681

+1.431 Fernando Alonso – 1’18.732

+1.540 Kimi Räikkönen – 1’18.841

+1.678 Lando Norris – 1’18.979

+1.926 Antonio Giovinazzi – 1’19.227

+2.130 Esteban Ocon – 1’19.431

+2.220 Daniel Ricciardo – 1’19.521

+2.319 Mick Schumacher – 1’19.620

+2.429 Lance Balade – 1’19.730

+3.519 Nicolas Latifi – 1’20.820

+4.280 Nikita Mazepin – 1’21.581

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

