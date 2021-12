Verstappen conserve la deuxième place après une pénalité pour ralentissement devant Hamilton – .

Max Verstappen a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir ralenti devant son rival au championnat Lewis Hamilton, ce qui a entraîné une collision entre les deux.

La pénalité n’affecte pas la position finale de Verstappen à la deuxième place de la course, puisqu’il était classé 15,7 secondes devant Valtteri Bottas, troisième. La paire reste donc à égalité de points avant la dernière course de la saison à Abu Dhabi la semaine prochaine.

Les deux hommes ont été convoqués pour juger s’ils avaient enfreint l’article 2 (d), chapitre quatre de l’annexe L du Code Sportif International de la FIA. Celui-ci précise : « Le fait de provoquer une collision, la répétition de fautes graves ou l’apparence d’un manque de contrôle de la voiture (comme une sortie de piste) seront signalés aux commissaires sportifs et pourront entraîner l’imposition de pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification de n’importe quel conducteur.

Les rivaux du championnat se sont affrontés au 37e tour après une séquence bizarre où Verstappen a reçu l’ordre de permettre à Hamilton de prendre la tête après avoir quitté le circuit au deuxième virage tout en essayant de se défendre contre son rival du championnat.

Verstappen a ralenti pour permettre à Hamilton de passer à l’approche du virage 27, mais le pilote de Mercedes a également reculé, apparemment réticent à passer. La paire a encore ralenti et Hamilton a heurté l’arrière de la voiture de Verstappen, subissant des dommages mineurs à l’aileron avant, avant que la paire ne reprenne sa vitesse de course avec Verstappen toujours en tête.

Verstappen s’est ensuite vu infliger une pénalité de cinq secondes par les commissaires sportifs pour avoir quitté la piste et obtenu un avantage pour avoir dépassé Hamilton hors piste au premier virage.

Il a reçu deux points de pénalité pour la collision avec Hamilton. Cela, en plus de son seul point de pénalité pour l’autre incident, lui laisse un total de sept points pour la période de 12 mois en cours.

Au virage 21 le conducteur de la voiture 33 [Verstappen] a reçu l’instruction de redonner une position à la voiture 44 [Hamilton] et l’équipe lui a dit de le faire « stratégiquement ». La voiture 33 a ralenti considérablement au virage 26. Cependant, il était évident qu’aucun des conducteurs ne voulait prendre la tête avant la ligne de détection trois du DRS.

Le conducteur de la voiture 33 a déclaré qu’il se demandait pourquoi la voiture 44 n’avait pas dépassé et le conducteur de la voiture 44 a déclaré que, n’ayant pas été au courant à ce stade que la voiture 33 rendait la position, il ne savait pas pourquoi la voiture 33 ralentissait . En décidant de pénaliser le conducteur de la voiture 33, le point clé pour les Commissaires Sportifs était que le conducteur de la voiture 33 a alors freiné brutalement (69 bars) et de manière significative, entraînant une décélération de 2,4 g.

Tout en admettant que le conducteur de la voiture 44 ait pu dépasser la voiture 33 lors du premier ralentissement de cette voiture, on comprend pourquoi lui (et le conducteur de la voiture 33) n’a pas souhaité être le premier à franchir le DRS.

Cependant, le freinage brutal du conducteur de la voiture 33 a été déterminé par les commissaires sportifs comme étant erratique et donc la cause prédominante de la collision et donc la pénalité standard de 10 secondes pour ce type d’incident, est imposée.