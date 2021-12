Verstappen conserve la victoire et le championnat alors que les stewards rejettent les deux protestations de Mercedes – .

La victoire de Max Verstappen au Grand Prix d’Abou Dhabi et au championnat du monde a été confirmée par les commissaires sportifs après avoir rejeté deux protestations de l’équipe rivale Mercedes.

Mercedes a affirmé que le règlement sportif avait été enfreint à deux égards lorsque la course a repris avec un tour à faire. Il s’agissait des exigences selon lesquelles « toutes les voitures qui ont été doublées par le leader devront dépasser les voitures dans le tour de tête et la voiture de sécurité » et qu’« une fois que la dernière voiture doublée a dépassé le leader, la voiture de sécurité retournera au stands à la fin du tour suivant.

L’équipe a fait valoir que parce que ces règles n’étaient pas respectées, Lewis Hamilton a perdu la course contre Verstappen. Le pilote Red Bull l’a dépassé dans le dernier tour après que les cinq voitures chevauchées entre eux aient été écartées.

Red Bull a assisté à l’audience en tant que partie intéressée et a présenté des arguments contre Mercedes. Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a également témoigné.

Les commissaires sportifs ont décidé que l’article 48.12 cité par Mercedes « n’a peut-être pas été pleinement appliqué », mais à leur avis, « l’article 48.13 l’emporte sur cela », et donc la décision de Masi de convoquer la voiture de sécurité a prévalu.

« Une fois que le message ‘Safety Car in this tour’ s’est affiché, il est obligatoire de retirer la Safety Car à la fin de ce tour », ont-ils ajouté.

Les commissaires sportifs ont rejeté la demande de Mercedes de modifier le résultat de la course pour refléter le classement à la fin de l’avant-dernier tour, avant que Verstappen ne dépasse Hamilton, déclarant que ce serait « réduire la course rétrospectivement, et donc pas approprié ».

La protestation était l’une des deux Mercedes déposées en réaction à la course. L’autre, affirmant que Verstappen avait dépassé Hamilton sous la Safety Car avant le redémarrage, a été rejeté plus tôt dans la soirée.

Mercedes a déposé une réclamation après la course, arguant que Verstappen avait dépassé Hamilton brièvement avant la première ligne de Safety Car, et avait ainsi commis une infraction au règlement.

Après une audience, les commissaires sportifs ont rejeté la protestation de Mercedes. Tout en acceptant que Verstappen ait « à un moment donné, pendant une très courte période, déménagé[d] légèrement devant la voiture 44 [Hamilton], à un moment où les deux voitures accélèrent et freinent, [Verstappen’s car] reculé derrière la voiture 44 et il n’était pas devant lorsque la période de Safety Car s’est terminée (c’est-à-dire à la ligne).

La décision reflète la défense du directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, de l’incident selon lequel il y a eu « un million de précédents » de voitures tirant à côté, ou même devant, d’autres voitures devant, puis réajustant leurs positions avant d’atteindre la ligne de voiture de sécurité marquant le reprise officielle de la course.

Mercedes peut faire appel des décisions et n’a pas encore indiqué si elle le ferait.

Verdict des stewards sur la protestation contre le redémarrage de la voiture de sécurité de Mercedes

Les revendications de Mercedes : Mercedes a affirmé qu’il y avait eu deux infractions au règlement sportif (article 48.12), à savoir celle qui stipule que « . toutes les voitures qui ont été doublées par le leader seront tenues de dépasser les voitures dans le tour de tête et la voiture de sécurité » et « … une fois que la dernière voiture doublée a dépassé le leader, la voiture de sécurité retournera aux stands à la fin du tour suivant. Mercedes a fait valoir que si cela avait été respecté, la voiture 44 aurait remporté la course. Ils ont donc demandé aux Commissaires Sportifs de modifier le Classement en vertu de l’article 11.9.3.h du Code Sportif International de la FIA. Les arguments défensifs de Red Bull : Red Bull a fait valoir que 1. « Tout » ne signifie pas « tous ».

2. L’article 48.13 du Règlement Sportif stipule que le message « Safety Car in this lap » est le signal qu’elle entrera dans la voie des stands à la fin de ce tour.

3. Que par conséquent l’article 48.13 « prévaut » sur l’article 48.12.

4. Que l’article 15.3 donne au directeur de course « l’autorité supérieure » ​​sur « l’utilisation de la voiture de sécurité ».

5. Que même si toutes les voitures avaient été doublées (huit au total, dont cinq ont été autorisées à dépasser la voiture de sécurité), cela n’aurait pas changé le résultat de la course. Témoignage du directeur de course Le directeur de course a déclaré que le but de l’article 48.12 était d’éliminer les voitures doublées qui « interféreraient » dans la course entre les leaders et qu’à son avis l’article 48.13 était celui qui s’appliquait dans ce cas. Le directeur de course a également déclaré qu’il était depuis longtemps convenu par toutes les équipes que, dans la mesure du possible, il était hautement souhaitable que la course se termine dans un état «vert» (c’est-à-dire pas sous une voiture de sécurité). Conclusions des commissaires : Les Commissaires Sportifs considèrent que la réclamation est recevable. Après examen des différentes déclarations faites par les parties, les Commissaires Sportifs déterminent ce qui suit : Cet article 15.3 permet au directeur de course de contrôler l’utilisation de la voiture de sécurité, ce qui, à notre avis, inclut son déploiement et son retrait. Que bien que l’article 48.12 n’ait pas été pleinement appliqué, en ce qui concerne le retour de la voiture de sécurité aux stands à la fin du tour suivant, l’article 48.13 l’emporte et une fois que le message « Voiture de sécurité dans ce tour » a été affiché, il est obligatoire de retirer la voiture de sécurité à la fin de ce tour. Que nonobstant la demande de Mercedes que les commissaires sportifs remédient au problème en modifiant le classement pour refléter les positions à la fin de l’avant-dernier tour, il s’agit d’une étape qui, selon les commissaires sportifs, raccourcit effectivement la course rétrospectivement et n’est donc pas appropriée. En conséquence, la protestation est rejetée. Le dépôt de protestation n’est pas remboursé.

