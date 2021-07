Verstappen contre Hamilton dans une confrontation cruciale

in





Le Grand Prix de Grande-Bretagne pourrait s’avérer être un point crucial dans cette bataille pour le titre alors que Lewis Hamilton cherche à se battre contre Max Verstappen.

Après que Hamilton ait repris un peu d’élan lors des qualifications vendredi, Verstappen a pris le contrôle lors des qualifications de sprint et n’a pas regardé en arrière. La victoire du Néerlandais lors du tout premier sprint de 100 km le place en pole et avec l’avantage dont il a fait preuve en conditions de course, il sera difficile pour son rival de 36 ans de trouver une riposte.

Une victoire de Red Bull ici serait symbolique étant donné l’emprise de Mercedes sur ce circuit tout au long de l’ère turbo hybride, et ferait perdre ce championnat à l’équipe de Milton Keynes. Verstappen compte actuellement 33 points d’avance sur Hamilton au classement des pilotes, tandis que Red Bull a 44 points d’avance sur celui des constructeurs.

Les pneus joueront inévitablement un rôle dans cette course, chacun des protagonistes souffrant de cloques lors du sprint de 17 tours d’hier. Alors que Verstappen a étendu son avantage dès le début, le Britannique est devenu fort dans les derniers instants, donc la bataille de dégradation est certainement à surveiller.

Le rôle de leurs coéquipiers pourrait jouer un rôle si les choses restent serrées, ce qui rend l’erreur de Sergio Perez lors des qualifications Sprint frustrante pour Red Bull. Le Mexicain a perdu le contrôle de sa RB16B dans l’air sale derrière Lando Norris et partira de l’arrière, tandis que Valtteri Bottas occupe la troisième place. Le Finlandais a eu du mal à suivre le rythme implacable à l’avant, mais comme toujours, offre à Mercedes une puce stratégique supplémentaire.

Charles Leclerc espère défier Bottas pour cette dernière place sur le podium, après s’être bien acquitté samedi. L’homme Ferrari a gardé le rythme avec le numéro 77 pendant une grande partie du sprint et a déclaré par la suite qu’un podium n’était pas à exclure. La même chose peut être dite pour Lando Norris et Daniel Ricciardo, cinquième et sixième, qui ont tous deux réussi de belles manœuvres pour dépasser Fernando Alonso, qui partait rapidement.

En parlant d’Alonso, il était la vraie histoire de samedi, gagnant cinq places dans le premier tour. L’Espagnol est réputé depuis longtemps pour ses lancements impressionnants et en espère un autre à 15 heures.

Derrière lui, Sebastian Vettel, Esteban Ocon et Carlos Sainz composent le reste du top 10, Sainz se remettant bien du premier contact avec George Russell. Russell s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille qu’il a qualifiée de « dure » ​​en conséquence, et partira 12e, malgré avoir terminé neuvième des qualifications de sprint.

Pierre Gasly part 11ème, le Français espérant une huitième place dans les points de l’année, tandis que Kimi Raikkonen est 13ème après avoir repris sa place dans le premier tour hier. Le champion du monde 2007 est suivi de Lance Stroll 14e, Antonio Giovinazzi 15e et Yuki Tsunoda 16e.

Nicholas Latifi part 17e devant le duo Haas de Mick Schumacher et Nikita Mazepin, tandis que Perez repartira du dernier après avoir abandonné. Reste à savoir s’il pourra gagner du terrain pour aider Verstappen et obtenir de précieux points constructeurs.

La course commence à 15h00 heure locale, alors rejoignez-nous sur GrandPrix247.com pour toute l’action avec le rapport suivant dans cet article.