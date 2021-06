Verstappen contre Hamilton encore une fois

20/06/2021 à 15h16 CEST Les gorilles, les chimpanzés ou les bonobos pourraient perdre entre 50 et 94 % de leurs habitats à cause du changement climatique d’ici 2050. En effet, même s’ils sont en mesure de se déplacer vers d’autres habitats plus favorables, leur nouveau foyer pourrait ne pas remplir les conditions nécessaires pour s’y […] More