Verstappen déplore les accidents de Mercedes qui lui ont coûté des points d’avance · .

Max Verstappen a déclaré que les “moments bizarres” lui avaient coûté la tête du championnat des pilotes après avoir pris seulement quatre points au cours des deux derniers week-ends.

Lewis Hamilton est revenu en tête du championnat des pilotes après avoir terminé troisième de la course d’aujourd’hui et compte six points d’avance sur le pilote Red Bull.

Verstappen a terminé 10e aujourd’hui après avoir subi des dommages importants lors d’un accident au premier tour. Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a heurté Lando Norris, qui a ensuite percuté la voiture de Verstappen.

“Encore une fois, emporté par une Mercedes”, a déclaré Verstappen. « Ce n’est pas ce que tu veux.

« À partir de là, il me manquait tout mon côté de la voiture, toute la zone de la barge et le sol était également endommagé. Il était donc presque impossible de conduire, pour être honnête.

“J’ai quand même fait de mon mieux et j’ai marqué un point donc c’est au moins quelque chose mais ce n’est bien sûr pas ce que vous voulez.”

Verstappen a marqué trois points lors de la course de qualification au sprint de Silverstone, mais n’a rien enlevé à dimanche après s’être écrasé dans une collision avec Hamilton au départ. Il a déclaré qu’il y avait eu “beaucoup de moments bizarres en ce moment qui nous ont coûté beaucoup de points” lors des dernières courses.

“Ces moments, ça ne fait rien, c’est juste décevant”, a-t-il déclaré. ma voiture va être compétitive, mais nous allons le découvrir.

Verstappen a reconnu que Mercedes avait fait des gains avec sa voiture depuis la mise à niveau qu’elle a introduite au Grand Prix de Grande-Bretagne.

“Ils sont, bien sûr, très rapides, mais nous n’abandonnerons jamais”, a-t-il déclaré. « Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous continuons à pousser et nous verrons où nous en sommes.

