Verstappen devance Hamilton dans une finale mordante au GP des États-Unis · .

Max Verstappen a remporté le Grand Prix des États-Unis devant Lewis Hamilton.

Le pilote Red Bull a pris le drapeau à damier avec un peu plus d’une seconde d’avance sur son rival, qui lui a réduit de huit secondes dans les derniers tours de la course.

Verstappen perdait l’avantage de la pole position en début de course. Hamilton s’est rapidement échappé de la deuxième place sur la grille et a jeté sa Mercedes à l’intérieur, forçant le Red Bull à s’écarter.

Cependant, Hamilton n’a pas réussi à prendre l’avantage sur son rival et Red Bull a amené Verstappen à son premier arrêt au stand à la première occasion disponible. Hamilton est resté trois tours de plus, mais n’a pas pu se permettre d’attendre plus longtemps alors que Red Bull a amené Perez poursuivant.

À mi-distance, Hamilton détenait une avance de trois secondes sur Hamilton, qui commençait à se rapprocher de lui avec ses pneus légèrement plus frais. Verstappen a été le premier des deux à revenir au stand, mais à ce moment-là, Perez avait encore reculé et Hamilton a pu s’accrocher pendant huit tours supplémentaires.

Hamilton est finalement entré pour des pneus neufs au 38e tour et, après quelques tours réguliers, a commencé à prendre la tête de Verstappen. Mais une fois qu’il a fermé à moins de deux secondes du Red Bull, il a eu du mal à progresser davantage, reculant de temps en temps.

À l’avant-dernier tour, Hamilton avait réduit l’écart à 1,1 seconde et semblait prêt à frapper alors que la paire se frayait un chemin devant Mick Schumacher, doublé. Cependant, alors que Verstappen a pu activer son DRS alors qu’il se rapprochait de la Haas, Hamilton ne s’est pas suffisamment rapproché pour faire de même et Verstappen a détalé dans le dernier tour pour gagner.

Perez est arrivé loin derrière, plus de 40 secondes derrière son coéquipier victorieux ayant perdu du temps à exécuter son relais intermédiaire sur le composé de pneus moyen.

Charles Leclerc a pris une confortable cinquième place, 24 secondes devant Daniel Ricciardo, qui a séparé les pilotes Ferrari dans le premier tour. Carlos Sainz Jnr a gardé Lando Norris derrière mais la paire a été révisée par Valtteri Bottas, qui a hissé sa Mercedes à la sixième place.

Les doublés Yuki Tsunoda et Sebastian Vettel complètent le top 10. Les deux pilotes Alpine abandonnent, tout comme Pierre Gasly.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Réaction du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :