Verstappen devant les Ferrari lors des premiers essais libres de Bakou

04/06/21 à 12:10 CEST

Les Hollandais Max verstappen (Red Bull), leader de la Coupe du monde de Formule 1, a été le plus rapide ce vendredi lors des premiers essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui se déroule sur le circuit urbain de sa capitale, Bakou.

Celui de Red Bull a terminé devant les Ferrari des Monégasques Charles Leclerc et de l’espagnol Carlos Sainz sur l’horaire.

Verstappen -vainqueur de la dernière course, à Monaco- a parcouru, sur son meilleur tour et avec un pneu tendre, les 6 003 mètres de la piste azerbaïdjanaise en une minute, 43 secondes et 184 millièmes : 43 de moins que Leclerc et avec un avantage de trois dixièmes sur Sainz, deuxième il y a deux dimanches dans les rues de Monte-Carlo et qui marquait la troisième fois de la première répétition du sixième Grand Prix de l’année.