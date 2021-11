Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Max Verstappen a expliqué pourquoi il s’est échappé lorsque Lewis Hamilton a tenté de le dépasser à l’extérieur au virage de Descida do Lago lors d’un moment controversé du Grand Prix de Sao Paulo.

Le pilote Mercedes est arrivé au virage légèrement devant son rival alors que les deux se disputaient la position. Verstappen, à l’intérieur, a couru large et les deux pilotes ont bien dépassé les limites de la piste à la sortie du virage. Verstappen conserve sa position et continue en tête.

Le pilote Red Bull a expliqué qu’il commençait à perdre l’adhérence de ses pneus à ce moment-là. « Nous avons tous les deux bien sûr essayé d’être devant dans le virage, et j’ai donc freiné un peu plus tard pour essayer de garder la position et les pneus étaient déjà un peu usés », a-t-il déclaré.

« J’étais donc vraiment à la limite de l’adhérence, c’est pourquoi je pense que je n’étais déjà pas complètement au sommet. Et c’est un moyen plus sûr, de courir un peu large là-bas. »

Les commissaires sportifs ont décidé de ne pas enquêter sur l’incident, ce qui a rendu furieux le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

« J’étais, bien sûr, heureux que les commissaires aient décidé que nous pouvions simplement continuer à courir, car je pense que la course en général était vraiment bonne aujourd’hui », a déclaré Verstappen.

Le pilote Red Bull a nié que sa conduite était similaire à celle de Hamilton lorsque les deux hommes se sont battus pour la position au virage de Copse lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce qui a entraîné un contact entre eux et une lourde chute pour Verstappen.

« Je ne pense pas que ce soit la même chose », a-t-il déclaré. « C’est aussi un coin complètement différent, donc il n’y a pas grand-chose de plus à commenter. Ce n’est pas la même chose. »

Verstappen n’a pas été en mesure de défendre sa position lors d’une attaque ultérieure d’Hamilton, qui a pris la tête au 59e tour avec une passe approchant le même virage et a remporté la victoire. L’avance des pilotes Red Bull au championnat est donc réduite à 14 points avant le Grand Prix du Qatar de la semaine prochaine.

