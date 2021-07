“Verstappen doit tempérer l’agressivité avec respect”

Lewis Hamilton a de nouveau blâmé l’agression de Max Verstappen pour leur affrontement au GP de Grande-Bretagne, affirmant qu’il avait appris à tempérer la sienne au fil des ans.

Arrivé sur le circuit de Silverstone pour remettre sa campagne sur les rails, Hamilton a commencé sa course à domicile depuis la deuxième place sur la grille avec son rival pour le titre en pole.

Le pilote Mercedes n’a pas tardé à défier Verstappen pour la tête, le pilote Red Bull ne voulant pas céder d’un pouce.

Avec le rugissement de la foule en toile de fond, les deux se sont affrontés uniquement pour que la bataille se termine lorsque Hamilton a marqué Verstappen dans le virage Copse.

Criant à travers le gravier, Verstappen a heurté durement la barrière, le laissant essoufflé et meurtri et sa RB16B complètement détruite.

Ce n’était pas la première fois cette saison que les rivaux du titre se battaient pour une position, ou même échangeaient de la peinture.

Mais alors que lors de leurs précédentes batailles roue contre roue, c’était Verstappen qui s’était imposé, cette fois, il s’est classé deuxième.

Les experts sont divisés quant à savoir si cela était dû à une erreur de Hamilton ou à une agression excessive de Verstappen.

Hamilton espère que la dure leçon se traduira au moins par plus «d’espace et de respect» dans leurs futurs combats.

“J’aimerais penser que nous devrions généralement grandir et apprendre de ces expériences”, a déclaré le vainqueur de la course.

« Il n’y a jamais de… il y a rarement un incident qui est à 100 pour cent de la faute de quelqu’un. C’est toujours un mélange parce qu’il y a deux personnes – ou plus, évidemment – ​​donc je pense qu’il y a des choses que nous pouvons tous les deux apprendre.

“Je dirais que Max est probablement l’un des pilotes les plus agressifs ici, juste de mon opinion personnelle. Il fait un excellent travail, bien sûr, mais je pense que nous devons vraiment essayer de trouver le meilleur équilibre possible sur la piste avec de l’espace et du respect les uns envers les autres afin que nous puissions continuer à courir et faire de bonnes courses sans entrer en collision.

Voici une vue des fans de la vitesse à laquelle Max voyageait lorsqu’il s’est écrasé… Le silence de la foule dit tout, nous sommes juste heureux qu’il aille bien 😬#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/riTFTjBjcd – Planète F1 (@Planet_F1) 19 juillet 2021

Hamilton a nié qu’il y avait autre chose derrière la bataille de dimanche que deux pilotes se disputant la première place.

L’un d’entre eux, Verstappen, dit-il, était tout simplement trop agressif à ce sujet.

“Je pense que c’est une bataille normale”, a-t-il déclaré.

«Je pense que j’ai généralement… quand j’étais plus jeune, bien sûr, j’étais probablement aussi agressif – peut-être pas aussi agressif que Max, mais j’étais assez agressif quand j’étais jeune. Et je pense que maintenant, je suis beaucoup plus âgé maintenant et je sais que c’est un marathon pas un sprint et donc je pense avoir une meilleure vision de la façon dont j’aborde ma course.

«Mais nous sommes dans une bataille et je pense que cette année, il a été très agressif et la plupart du temps, j’ai dû concéder et éviter les incidents avec lui et vivre pour me battre plus tard dans la course.

« Comme vous l’avez vu samedi, une fois qu’il est dans le clair, ils sont trop rapides, alors quand une opportunité se présente, je dois essayer de la saisir. C’est ce que nous faisons là-bas, et la course, et ce moment-là…

« J’ai eu une excellente sortie du virage 7 et j’étais vraiment content du mannequin d’avoir pu aller à gauche, puis aller à l’intérieur et combler cet écart. Heureusement, il n’a pas pu le fermer.

«Mais malheureusement, l’agression est restée de son côté et nous sommes entrés en collision. C’est regrettable.”

La huitième victoire de Hamilton au GP de Grande-Bretagne a réduit son déficit dans la course au titre à huit points.