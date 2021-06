Verstappen domine le GP de Styrie pour étendre son avance sur Hamilton · .

in

Max Verstappen a mené chaque tour du Grand Prix de Styrie pour remporter sa quatrième victoire de la saison devant son rival au championnat Lewis Hamilton.

Verstappen s’est progressivement éloigné de son rival au championnat dans la seconde moitié de la course pour remporter une confortable victoire et étendre son avance au championnat des pilotes.

Valtteri Bottas a terminé troisième sur le podium après avoir repoussé une charge tardive de Sergio Perez en quatrième position.

Au départ, Verstappen tenait la tête devant Hamilton tandis que Sergio Perez et Lando Norris se disputaient la troisième place. Derrière, Charles Leclerc a heurté le dos de Pierre Gasly, provoquant une crevaison arrière gauche sur l’AlphaTauri et cassant l’aileron avant de la Ferrari.

Gasly ayant du mal à ralentir pour le troisième virage, il n’a pas pu éviter l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi, l’envoyant en tête-à-queue. Nicholas Latifi était également impliqué dans la mêlée. Leclerc a pu remplacer son aileron avant et rejoindre la course, tandis que Gasly a été contraint à l’abandon.

Alors que Verstappen et Hamilton s’éloignaient devant, Perez a plongé devant Norris dans le virage trois pour prendre la troisième place, suivi de près par Bottas qui a rétrogradé Norris à la cinquième place.

Perez a été le premier des premiers à passer au stand, mais un arrêt lent lui a fait perdre la troisième place face à Bottas après que le pilote Mercedes ait effectué son premier arrêt.

Hamilton a été amené à essayer de réduire le leader de la course, mais l’écart de Verstappen était plus que suffisamment confortable pour que Red Bull l’amène et reprenne la tête. Verstappen a commencé à s’éloigner progressivement de la Mercedes qui la poursuivait alors que Hamilton avait du mal à gruger ses pneus médium.

Perez a été amené pour un deuxième arrêt dans le but d’essayer de chasser Bottas avec des pneus plus frais, mais malgré le fait qu’il a rapidement réduit l’écart avec le pilote Mercedes, il n’a pas pu le rattraper à temps.

Verstappen a navigué jusqu’au drapeau à damier pour remporter sa quatrième course de la saison et porter son avantage à 18 points au championnat. Hamilton a terminé deuxième après s’être arrêté dans l’avant-dernier tour pour remporter le point de bonus supplémentaire pour le tour le plus rapide

Norris a terminé cinquième pour McLaren devant les deux Ferrari de Carlos Sainz Jnr et Leclerc. Lance Stroll a terminé huitième pour Aston Martin, Fernando Alonso et Yuki Tsunoda complétant le top dix.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Réaction du Grand Prix de Styrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :