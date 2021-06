Verstappen domine les premiers essais libres du GP de Styrie

25/06/2021

Act à 12:54 CEST

le Grand Prix de Styrie, huitième rendez-vous du calendrier de Formule 1, qui a annoncé aujourd’hui l’entrée de la Turquie en octobre, a commencé avec la domination de Max verstappen, actuel leader de la Coupe du monde. Le pilote néerlandais a été le plus rapide sur le circuit appartenant à Red Bull à Spielberg, avec un temps de 1.05.910.

A deux dixièmes de Max, un autre pilote à moteur Honda, Pierre Gasly (Alpha Tauri), s’est classé., tandis que la Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, vainqueurs ici il y a un an du doublé qui s’est tenu en pleine pandémie, ont débuté respectivement en troisième et quatrième position, à quatre dixièmes de leur rival. Le Finlandais a pris l’avantage dans les secteurs 1 et 2 du Red Bull Ring, mais Verstappen « vole » dans le secteur 3.

Yuki tsunoda (Alpha Tauri) a fermé le “top cinq”, qui est resté très proche Fernando Alonso (sixième, 6 dixièmes de Verstappen), qui a une nouvelle suspension avant sur son A521 pour tenter d’adapter sa tenue de route à la voiture Alpine. L’Asturien a devancé son partenaire Esteban Ocon, septième.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Aux sept dixièmes du temps de Max les Ferrari ont démarré, con Charles Leclerc en dixième position et Carlos Sainz au onzième. Robery Kúbica est revenu au volant de l’Alfa Romeo et a terminé sa performance en avant-dernière position, devant Nikita Mazepin (Haas).

Après le récital des moteurs Honda lors de la première séance libre en Autriche, la deuxième séance, prévue à 15h, est sérieusement “menacée” par les prévisions de fortes pluies cet après-midi.