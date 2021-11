Verstappen donne une « hache » à la Coupe du monde au Mexique

11/07/2021

Le à 22:29 CET

Il reste beaucoup de Coupe du monde. Quatre grands prix d’intensité maximale. Mais sûrement aujourd’hui Max Verstappen a fait un pas de géant vers l’obtention de son premier titre en Formule 1. Le pilote néerlandais a remporté une victoire écrasante, la neuvième de la saison pour lui, au Grand Prix du Mexique et a renforcé son leadership, avec désormais 19 points d’avance sur Lewis Hamilton (Mercedes), qui a terminé deuxième. Sergio Perez, avec les tribunes de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, complètement renversées, il s’est «vidé» pour tenter de rattraper Hamilton dans une fin angoissante, mais l’Anglais ne lui a pas laissé sa chance et Checo a dû se contenter du « bronze » et de la récompense d’être le premier coureur mexicain à monter sur le podium dans son pays.

Sortir avec ‘morbide’

Après avoir été surpris par la Mercedes en qualifications et classé troisième sur la grille, après Bottas et Hamilton, la mission de Verstappen dépassé en dépassant Hamilton au départ. Toto loup il avait beaucoup réfléchi à la stratégie. Idéalement, Bottas brancherait Max et aiderait Lewis à s’échapper. Avec autant de facteurs en jeu et les précédents de Silverstone et de Monza, le « morbide » était servi.

Au moment de vérité, Hamilton a dépassé Bottas dans un brillant départ, mais le Finlandais a perdu de vue Verstappen au moment crucial. Le Néerlandais a trouvé le « cadeau » du sillage d’Hamilton et a réussi à atteindre le premier arrêt en parallèle avec les deux Mercedes, qu’il a laissées derrière dans une manœuvre risquée.

Hamilton a été placé dans le sillage de Max et Ricciardo a heurté la voiture de Bottas, qui a filé provoquant une grande confusion, avec des accidents de Mick Schumacher et Tsunoda. La voiture de sécurité a pris la piste avant de boucler le premier tour et lorsqu’elle a abandonné, au quatrième, Verstappen a mis le ‘direct’ pour s’échapper.

Pire scénario pour Hamilton

Avec Bottas coulé dans la queue du peloton et Sergio Pérez le traque à la troisième place avec Red Bull, Hamilton a rencontré le pire scénario possible et en seulement dix tours, il cédait déjà 5 secondes au leader du championnat du monde. Verstappen il a enchaîné les tours rapides et l’Autódromo de los Hermanos Rodríguez a rugi pour que le ‘tchèque‘pressera Mercedes.

Avec une approche unique et en attendant de commencer la ‘danse’ dans les stands, la différence de Verstappen et Hamilton Il approchait déjà les 10 secondes et l’anglais était le premier à entrer. Un pit-stop très rapide qui n’a rien apporté à la course. « Mes pneus vont bien & rdquor;, a-t-il déclaré à la radio Max, qui a parfaitement géré la situation et s’est arrêté cinq tours plus tard que son rival.

Perez a étiré son arrêt au maximum, au tour 40, pour atteindre l’étape finale sur des pneus 10 tours « plus frais » que ceux de Hamilton. Le Mexicain, qui au Grand Prix à domicile a bénéficié du soutien impressionnant de ses compatriotes, cherchait à dépasser le septuple champion et à réaliser un doublé historique Red Bull. Il l’a raté de peu car Hamilton, qui joue sa huitième couronne, ne lui a pas donné la chance de terminer dramatiquement.

Carlos Sainz, sixième sur la grille, il a opté pour la même stratégie que ‘Checo’ et a retardé son « arrêt au stand » à la limite (43 tours) avec l’idée d’atteindre Leclerc dans le pouls particulier des hommes de Ferrari pour la cinquième place, mais l’homme de Madrid n’a pas non plus été capable de battre son coéquipier et a terminé sixième.

Ce n’était certainement pas le jour de Bottas, qui après s’être hissé aux points, a perdu 11 secondes dans un arrêt très lent de Mercedes. La collaboration du Finlandais, qui cette saison dit au revoir à l’équipe, est restée dans un tour rapide ‘in extremis’ (1.17.774), qui a laissé Verstappen sans lui et a soustrait un point au Néerlandais.

Fernando Alonso a minimisé les dégâts lors d’un week-end de faible performance d’Alpine. Après avoir chuté hier en Q1, l’Asturien a réussi à terminer 12e en raison du nombre de pénalités (5) parmi les pilotes qui ont changé le groupe motopropulseur au Mexique. Et après un départ en demi-teinte, il a réussi à revenir en neuvième position, pour finir dans la zone des points et à nouveau devant son coéquipier. Ou avec.

Brésil, prochaine étape

Avec la deuxième victoire consécutive de Verstappen (troisième au Mexique pour lui), cette fois devant Hamilton et Perez, le pouls passionné que mènent le Néerlandais de Red Bull et le Britannique de Mercedes arrivera plus déséquilibré sur le circuit d’Interlagos, qui accueillera la semaine prochaine le Grand Prix du Brésil avec ‘Mad Max’ plein de mora et consolidé en tête du classement, avec désormais 19 points de location.

CLASSIFICATION

Grand Prix du Mexique

1. Max Verstappen (Red Bull) 1 : 38’39″086

2. Lewis Hamilton (Mercedes) à 16″555

3. Sergio Pérez (Red Bull) à 17″752

4. Pierre Gasly (AlphaTauri) à 62″ 845

5. Charles Leclerc (Ferrari) à 81″037

6. Carlos Sainz (Ferrari) à 1 tour

7. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1 tour

8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1 tour

9. Fernando Alonso (Alpin) à 1 tour

10. Lando Norris (McLaren) à 1 tour

11. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1 tour

12. Daniel Ricciardo (McLaren) 1 tour

13. Esteban Ocon (Alpin) 1 tour

14. Lance Stroll (Aston Martin) à 2 tours

15. Valtteri Bottas (Mercedes) à 2 tours

16. George Russell (Williams) à 2 tours

17. Nicholas Latifi (Williams) à 2 tours

18. Nikita Mazepin (Haas) à 3 tours

Retiré:

Mick Schumacher (Haas) Tour 1

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Tour 1

Voici comment se déroule la Coupe du monde :

1. Max Verstappen (PB) 312,5

2. Lewis Hamilton (GBR) 293,5

3. Valtteri Bottas (FIN) 185

4. Sergio Pérez (MEX) 165

5. Lando Norris (GBR) 150

6. Charles Leclerc (MON) 138

7. Carlos Sainz (ESP) 130,5

8. Daniel Ricciardo (AUS) 105

9. Pierre Gasly (FRA) 86

10. Fernando Alonso (ESP) 60

11. Esteban Ocon (FRA) 46

12. Sébastien Vettel (ALE) 42

13. Lance Promenade (CAN) 26

14. Yuki Tsunoda (JAP) 20

15. George Russell (GBR) 16

16. Kimi Räikkönen (FIN) 10

17. Nicolas Latifi (CAN) 7

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1

19. Mick Schumacher (ALE) 0

20. Robert Kubica (POL) 0

21. Nikita Mazepin (RUS) 0

Équipement:

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull 477,5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. Alpha Tauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Roméo 11

10. Haas 0