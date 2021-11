Max Verstappen sautera sur l’occasion de porter le numéro un sur sa voiture de Formule 1 s’il remporte le championnat du monde cette année.

Le pilote Red Bull a utilisé le numéro 33 depuis qu’il a fait ses débuts en Grand Prix avec Toro Rosso en 2015. Selon les règles introduites l’année précédente, seul le champion du monde en titre est autorisé à utiliser le numéro un au lieu du numéro de carrière choisi.

En conséquence, aucun pilote n’a couru avec le numéro un sur sa voiture depuis 2014, lorsque le champion en titre Sebastian Vettel l’avait.

Lewis Hamilton a eu le droit de l’utiliser pendant plusieurs saisons pendant cette période, mais a préféré s’en tenir à son numéro 44 habituel. Il a parfois eu un numéro un supplémentaire ajouté à sa voiture lors des séances d’essais pour la dernière course de la saison.

Cependant, interrogé par . aujourd’hui, Verstappen a clairement indiqué qu’il échangerait son numéro 33 habituel contre le numéro un s’il en avait l’occasion.

« Absolument, dit-il. « Combien de fois avez-vous eu l’occasion de conduire avec le numéro un ?

« Et c’est aussi bon pour les marchandises, donc c’est intelligent de le faire. »

Verstappen mène le championnat avec 19 points avec quatre courses restantes, mais a souligné qu’il ne pouvait rien tenir pour acquis à ce stade.

« En quatre courses, beaucoup de choses peuvent arriver », a-t-il déclaré. « Nous semblons bien, mais les choses peuvent changer très rapidement. Je l’ai dit après la course au Mexique, j’avais déjà une avance plus importante au championnat et cela a disparu en deux courses.

« Nous devons donc à nouveau essayer de faire de notre mieux ici et encore après ce week-end, nous essaierons à nouveau de gagner la course. Mon approche chaque week-end est la même, nous ne la changerons pas.

Il a insisté sur le fait qu’il ne se permettait pas encore d’envisager la possibilité de remporter le championnat du monde. « C’est très simple, pour être honnête, si vous n’y pensez pas, vous n’avez pas de rêves ou quoi que ce soit. Alors je suis vraiment concentré.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :