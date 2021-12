Verstappen: En colère contre moi-même mais nous avons un bon coup

Max Verstappen ne s’est pas rendu service en s’écrasant dans le dernier virage de son dernier tour en qualifications pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite.

Verstappen aurait été quelques dixièmes meilleur que l’effort final de Lewis Hamilton après les deux premiers secteurs, mais voulant marteler l’avantage, il l’a un peu trop dépassé, le Red Bull claquant dans le mur avec force et vacillant blessé. et peut-être besoin du type de correctif qui induit des pénalités de perte de grille.

La dernière chose que le Néerlandais peut se permettre à ce stade critique de la course au titre, avec Hamilton à seulement huit points de retard avec ces deux dernières manches.

Peu importe la façon dont vous le regardez, Verstappen l’a mal bâclé dans la nuit et le savait quand il a affronté les caméras dans le parc fermé : « C’était terrible… mais en général, c’était une bonne qualification. C’était un peu difficile de chausser les pneus car c’est un circuit urbain mais je savais que le rythme était là.

Verstappen : Si nous pouvons suivre, il devrait y avoir de bonnes opportunités

« Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. J’ai bloqué, essayé de garder la voiture sur la piste et de terminer le tour mais j’ai accroché l’arrière et j’ai dû m’arrêter. La P3 est un peu décevante mais néanmoins, cela montre que la voiture est rapide et voyons ce que nous pouvons faire en course.

Il a commenté plus tard dans le rapport de l’équipe samedi : « J’étais sur un très bon tour jusqu’à ce que je le perde dans le dernier virage, je pensais l’avoir approché de la même manière que je l’avais fait toute la session, mais j’ai perdu l’arrière.

« Je suis en colère contre moi-même et c’est bien sûr décevant mais il reste deux courses à disputer et tout peut arriver. Nous avions une bonne voiture en qualifications et tout se mettait en place, ce qui me donne de l’espoir pour la course, sachant également que le rythme était là aujourd’hui.

« J’espère que nous pourrons bien suivre demain et si c’est le cas, il devrait y avoir de bonnes opportunités et nous devrions avoir un bon coup », a insisté le leader du championnat.

Le plus rapide dans les deux premiers secteurs de son dernier tour lancé 🚀 Et puis les espoirs de pole de Max Verstappen sont anéantis dans le dernier virage en Q3 #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/Y6HyMjT1Dy – Formule 1 (@F1) 4 décembre 2021

Perez : Aujourd’hui n’était pas un jour idéal pour nous en tant qu’équipe, mais demain il y a encore beaucoup à jouer pour

Son coéquipier Red Bull, Sergio Perez, était timide à la moitié du meilleur effort de Max mais assez bon pour la cinquième place sur les feuilles de temps.

Contrairement aux réflexions brèves et précises de son coéquipier, Perez a été plus verbeux dans son explication de la façon dont il vient de sur-qualifier Pierre Gasly d’AlphaTauri : « Nous étions P1 en Q1 et Q2 puis en Q3, je ne pense pas que l’approche les pneus étaient les bons.

« J’ai soudainement pris beaucoup de sous-virage et je n’ai pas pu égaler mon temps en Q2, ce qui est un peu dommage. Ces pneus sont si difficiles que si vous n’êtes pas dans la bonne fenêtre de température, votre équilibre est totalement différent et c’est ce qui m’est arrivé aujourd’hui.

« C’est une piste exigeante physiquement, elle met beaucoup de stress sur votre corps et mentalement, c’est aussi un défi d’être là-haut séance après séance.

Red Bull n’a que cinq points de retard sur Mercedes au classement des constructeurs de F1

« Aujourd’hui n’était pas une journée idéale pour nous en tant qu’équipe, mais demain il y a encore beaucoup à jouer, ce sera une longue course et tout peut encore arriver. J’ai hâte, le rythme était là et j’espère vraiment que nous pourrons améliorer notre position de départ et monter très tôt sur le podium.

« Nous verrons si partir du côté propre de la grille demain est un avantage, je pense que le départ est une bonne occasion de dépasser, puis nous partirons de là et essayerons d’être dans le mix avec les leaders tout de suite », a ajouté Pérez.

Mis à part la quête du titre de Verstappen sur la table dimanche, Red Bull n’a que cinq points de retard sur Mercedes au classement des constructeurs de F1 et cherchera à éliminer cela dès que possible.