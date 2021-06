Verstappen en pole au Grand Prix de Styrie

in

26/06/2021

Le à 16h39 CEST

Max verstappen, l’actuel leader du Championnat du Monde, a confirmé sa candidature à la victoire sur le circuit appartenant à Red Bull et a signé sa troisième pole position de la saison au Grand Prix de Styrie. Le pouls avec le septuple champion Lewis Hamilton il continue de privilégier le coureur néerlandais, qui ce dimanche (15h) repartira en tête sur la grille.

Verstappen a réalisé deux tours dans son temps de pole (1.03.841) et Valtteri Bottas il a terminé deuxième, à 0,194 avec la Mercedes. Hamilton Il s’est classé troisième, à deux dixièmes du retard, même si dans la course il partira deuxième puisque le Finlandais, qui a été sanctionné de trois positions sur la grille pour sa dangereuse vrille dans la voie des stands vendredi, sera cinquième.

Fernando Alonso Il a atteint la Q3 et partira neuvième en Styrie, confirmant les bons sentiments avec l’Alpine lors des deux dernières manches à Bakou (6e) et en France (8e). L’Asturien a réalisé d’excellentes performances au volant d’une A521 améliorée en Autriche, tandis que son coéquipier Esteban Ocon est tombé éliminé au premier échange.

Carlos Sainz il n’a pas passé la Q2 avec la Ferrari et partira 12ème, derrière la Williams de Russel. Un mauvais résultat pour le Madrilène, alors que son partenaire Leclerc a été septième.

Q1 : Raikkonen, vers le gravier

Les qualifications ont commencé sans menace de pluie, avec une température ambiante de 25,5º et 55º sur l’asphalte. Alonso, qui était le dernier à sortir en piste pour éviter le trafic, s’est qualifié pour la manche suivante sans problème, avec le onzième temps, tandis que Carlos Sainz s’est remis d’une situation difficile pour se classer dixième. Le meilleur temps a été pour Max Verstappen (1.04.489), bien qu’avec Valtteri Bottas seulement 48 millièmes. Les dix premiers, séparés par 3 dixièmes, ont montré une extrême égalité. Daniel Ricciardo (1.05.1) a fixé l’heure limite et les éliminés lors de cette première projection étaient les deux Haas de Mick Schumacher et Nikita Mazepin, Ocon avec l’Alpine, Latifi avec la Williams et Kimi Raikkonen après leur “excursion” dans le du gravier avec l’Alfa Romeo au virage 4.

Q2 : Sainz, éliminé

Sergio Perez, avec le doux Pirelli, a mené le deuxième écran avec un temps de 1: 04.197. Fernando Alonso a assuré sa place en Q3 avec un magnifique tour au volant d’une Alpine améliorée, se plaçant à 3 dixièmes du pilote mexicain Red Bull et provisoirement à la septième place. “Ce sera le poste qui est mais ça a été amusant, beau”, a valorisé l’Asturien par radio. Carlos Sainz, qui a vu son meilleur tour éliminé après avoir commis une erreur, a été éliminé. l’heure limite a été fixée par Stroll à 1 : 04.663. Russell n’a pas franchi que 8 millièmes et Vettel, Giovinazzi et Ricciardo ont également été laissés de côté.

Dans la clé de la course, ils débuteront demain avec le moyen Verstappen et la Mercedes, qui ont pu aller en Q3 avec ce composé, tandis que Pérez, Norris, Alonso, Leclerc, Stroll, Tsunoda et Gasly le feront avec le un doux.

Q3 : Le moment de vérité

Pérez, Alonso, Tsunoda, Leclerc et Stroll ont affronté la lutte définitive pour la pole avec un ensemble de softs disponibles, tandis que les autres ont eu deux matchs. Hamilton signait le meilleur temps dès son entrée en piste, mais Verstappen, qui perdait son meilleur temps du week-end de 4 dixièmes (1.03.841), était en tête de la séance, devant son rival britannique et un spectaculaire Lando Norris.

Dans les dernières minutes, Verstappen a été confirmé comme le plus rapide et a remporté sa troisième pole de la saison, après Bahreïn et la France.

La grille de départ

1. Max Verstappen (Red Bull) 1’03″841

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’04 “067

3. Lando Norris (McLaren) 1’04” 120

4. Sergio Pérez (Red Bull) 1’04” 168

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’04 “035 [*2º,3p. sanción]

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1’04” 236

7. Charles Leclerc (Ferrari) 1’04″472

8. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1’04” 514

9. Fernando Alonso (Alpin) 1’04 “574

10. Lance Stroll (Aston Martin) 1’04” 708

11. George Russell (Williams) 1’04″671[*Q2) [*Q2)

12. Carlos Sainz (Ferrari) 1’04″800

13. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’04” 808

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’04” 875

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 1’04″913

16. Nicholas Latifi (Williams) 1’05” 175[*Q1) [*Q1)

17. Esteban Ocon (Alpin) 1’05 “217

18. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) 1’05 “429

19. Mick Schumacher (Haas) 1’06″041

20. Nikita Mazepin (Haas) 1’06” 192