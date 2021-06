Verstappen encouragé par un rythme soutenu sur des pneus usés lors d’une victoire écrasante · .

in

Max Verstappen a été encouragé par le rythme de sa voiture dans les dernières étapes du Grand Prix de Styrie après sa victoire écrasante en course.

Le pilote Red Bull a mené chaque tour de la course depuis la pole position, s’éloignant régulièrement de Lewis Hamilton dans les premiers tours.

“J’ai tout de suite senti un bon équilibre dans la voiture et c’était bien de gérer les pneus dès le départ”, a-t-il déclaré. “J’avais l’impression qu’à la fin, il me restait aussi des pneus.”

Le rythme de Hamilton a considérablement diminué vers la fin de la course. Verstappen a réalisé son meilleur tour au 68e sur 71, moment auquel il était jusqu’à une seconde plus rapide que son rival.

Verstappen a déclaré que l’équipe avait fait le bon choix tactique d’attendre que Hamilton se soit arrêté avant de répondre, sachant qu’elle avait suffisamment de marge en main.

“Bien sûr, ils se sont arrêtés un tour plus tôt que nous”, a-t-il déclaré. « Nous avons réagi à cela, puis nous avons continué, essayant d’atteindre nos temps au tour. Cela a très bien fonctionné aujourd’hui.

La plus grande menace potentielle pour la victoire de Verstappen est apparue dans la seconde moitié de la course, lorsqu’il s’est plaint à deux reprises d’un problème de frein électrique. Cela s’est produit par intermittence et l’équipe lui a dit de l’éviter en s’assurant qu’il ne freine pas en roulant sur le trottoir au virage 10.

Verstappen a déclaré que le rythme de Red Bull autour de sa piste à domicile était particulièrement encourageant car la F1 y courra à nouveau le week-end prochain.

“C’est très positif”, a-t-il déclaré. «Mais bien sûr, nous devons le montrer à nouveau la semaine prochaine, donc nous allons certainement voir ce que nous pouvons faire de mieux. Je l’attends avec impatience la semaine prochaine.

Sa quatrième victoire de la saison le place à 18 points d’avance sur Hamilton au championnat. Verstappen a déclaré que les chances de Red Bull “semblaient vraiment bonnes”.

“Nous devons juste continuer, continuer à pousser très fort, et ensuite je suis convaincu que nous pouvons faire du très bon travail”, a-t-il ajouté.

