Verstappen : Espérons que les softs fonctionneront en course

Le week-end dernier à Djeddah, Max Verstappen a failli remporter le tour de l’année mais a tapé dans le mur, mais aujourd’hui, lors des qualifications pour la finale décisive du championnat de Formule 1 2021 à Abu Dhabi, il n’a commis aucune erreur pour remporter la pole position la plus importante de sa vie. avec son meilleur tour de l’année.

C’était un effort puissant, typique de Verstappen à son maximum, trois dixièmes de mieux que le favori d’avant la qualification, Lewis Hamilton, qui a également été impressionné par ce dont il a été témoin et l’a dit par la suite.

La seule tache sur une qualification par ailleurs parfaite était que Verstappen a fait des taches sur ses pneus Medium Pirelli lors de son run Q2, l’intention comme Mercedes de commencer avec les pneus à bande jaune. Max a endommagé ses pneus lors d’un deuxième tour lancé, ce qui aurait pu être inutile car sa première tentative était sur l’argent.

Red Bull n’a pas bronché en l’envoyant pour un deuxième run sur Softs, qu’il débutera pour la course, tandis que son rival Hamilton sera sur les médiums. Comment cela se passe et qui il favorise est à deviner.

L’équilibre des pouvoirs a encore une fois pris une oscillation puissante, car Verstappen est clairement sur le devant de la scène pour celui-ci pour commencer, mais la Mercedes pourrait bien arriver plus tard dans la course entre les mains de Hamilton. Quoi qu’il en soit, un ingrédient supplémentaire pour pimenter ce concours a été jeté dans le pot à la toute fin de cette incroyable course au titre 2021.

Verstappen a été choqué, voire même bousculé par son rival Hamilton sur le point d’être interviewé, et a déclaré dans le parc fermé : « C’est bien sûr ce que nous voulions mais jamais facile avec leur forme des dernières courses. Maintenant, j’attends la course avec impatience parce que c’est le plus important.

« Je me sentais bien avec les deux pneus. Naturellement maintenant le soir, il fait un peu plus frais donc ça devrait être un peu plus facile pour les pneus tendres, mais on verra.

« C’est très important d’avoir un bon départ et à partir de là, nous essayons simplement de faire notre course au mieux, puis nous verrons où nous en sommes. »

Verstappen : Checo est un super coéquipier et un vrai plaisir de travailler avec donc un grand merci à lui

Plus loin dans le rapport de l’équipe, il a ajouté : « C’est toujours bien d’avoir une performance comme celle-ci, mais il n’y a aucune garantie pour [the race], je m’attends toujours à ce que ce soit une bataille très dure.

« À l’origine, j’avais prévu de commencer sur les médiums mais j’ai crevé mes pneus alors j’ai dû aller sur les softs, je me sentais bien sur les softs pendant les longs runs donc j’espère que ça marchera en course.

« Jusqu’à présent, la voiture a été bonne et tout au long des séances d’essais, nous avons apporté de bonnes améliorations à la voiture. Je pense que tout s’est bien passé, surtout avec l’aide de Checo, ça a été bien exécuté.

« C’est un super coéquipier et c’est un réel plaisir de travailler avec lui, alors un grand merci à lui. J’espère que nous prendrons un bon départ et à partir de là, nous pourrons faire une belle course.

La vérité est que le tour de Verstappen a reçu peu d’aide de son coéquipier selon les radars, seulement un avantage de 2 km/h qui n’a pas beaucoup aidé ce qui est certainement l’un des départs les plus importants de la vie du pilote néerlandais.

À partir de là, il doit battre Hamilton dimanche sur la ligne d’arrivée du circuit de Yas Marina pour être champion du monde 2021; si Lewis est le pilote qui franchit la ligne devant Red Bull dans une position payante, alors il sera champion.

Si Hamilton ne marque pas de points ou a un DNF, Verstappen le remportera.

Sergio Perez dans la voiture sœur était timide de 0,838 secondes, ce qui montre la qualité des efforts de Verstappen; normalement, le vétéran mexicain manque en moyenne d’une demi-seconde environ.

Perez : Je pense qu’il y a une belle course devant nous

Perez a résumé sa journée dans le rapport de l’équipe : « Je pense que notre travail d’équipe a été formidable, surtout pour la Q3 et je suis content pour l’équipe et le résultat, c’était très agréable de voir Max prendre la pole.

« Max et moi avons parlé du remorquage ensemble et avec le Team, nous avons réussi à en faire un super ! Il est très difficile de le chronométrer, si vous êtes trop près, vous pouvez blesser l’autre voiture et perdre de l’appui.

« Cela a parfaitement fonctionné ; Je pense que si nous l’essayions à nouveau, il est très probable que cela se passerait mal ! Ce week-end a été beaucoup de travail pour tout le monde dans l’équipe et nous avons poussé extrêmement dur, donc je suis simplement heureux que nous ayons réussi à le faire.

« S’aligner quatrième sur la grille n’est pas idéal pour moi mais ce n’était pas l’essentiel aujourd’hui. J’ai perdu P3 dans le dernier virage mais ce n’est pas une catastrophe, il y a encore plein de choses que je peux faire.

« Mon objectif sera de faire la différence aux avant-postes, j’essaierai d’avoir Lando au départ pour pouvoir soutenir Max dès le début. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire en commençant par les pneus tendres ; c’est un long match et nous ne pensons pas que le pneu de départ va trop dicter.

« Je pense qu’il y a une belle course devant nous », a prédit Perez. (Rapport complémentaire d’Agnès Carlier)

Lance-pierre… engagé Verstappen et Perez ont réussi un morceau de génie aérodynamique lors des qualifications à Abu Dhabi ☄️#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/CVlSeJdhsv – Formule 1 (@F1) 11 décembre 2021