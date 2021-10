Verstappen : "Espérons que nous restons un leader à Austin"

Max verstappen, leader du championnat du monde de Formule 1 avec 262,5 points, (six de plus que Lewis Hamilton), affronte ce week-end le Grand Prix des États-Unis, sur le Circuit des Amériques à Austin, convaincu qu’une autre impulsion haute tension l’attend avec les sept- fois champion Mercedes : « J’espère que nous pourrons garder la tête, même si nous nous attendons à une autre bataille très serrée », prédit le pilote néerlandais Red Bull.

« Red Bull a été compétitif aux États-Unis ces dernières années et nous espérons l’être maintenant. Cette année, nous allons sur tous les circuits en sachant que nous pouvons nous battre pour au moins un podium, mais aussi pour une victoire et c’est différent des précédents saisons. Nous sommes ici. concentrés à faire de notre mieux et à toujours essayer de gagner la course, et ce ne sera pas différent à Austin », dit-il. Max.

Cette saison, Red Bull a réussi à se rapprocher de Mercedes et à concourir presque à égalité dans toutes les courses, mais arrive au GP d’Austin en deuxième position des équipes, à six points de Mercedes : « Nous avons une voiture très compétitive, mais nous devons comparez-le à Mercedes et c’est toujours le grand point d’interrogation dans n’importe quelle course cette saison », explique Verstappen, qui a terminé deuxième lors de la dernière course en Turquie. « J’espère que nous pourrons les combattre (Mercedes) ce week-end et garder la tête du championnat. Nous nous concentrerons sur nous-mêmes et sur personne d’autre », ajoute-t-il.

À propos du « Circuit des Amériques », Verstappen pense que c’est « c’est vraiment cool, même si la surface est bosselée parce qu’elle est construite sur un marécage, ce qui ajoute également à l’excitation de la course. En plus d’être une excellente piste, il y a toujours une bonne ambiance et une grande foule. , donc ça aide « –

tfc / og