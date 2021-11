Verstappen est le 47e pilote de F1 à tenter de remporter le championnat · .

Après avoir augmenté son total de victoires et de pole positions à 101 au Brésil, Lewis Hamilton en a ajouté un à chacun avec une performance parfaite au Qatar.

Pour la première fois en cinq ans, la lutte pour le championnat est encore indécise avec deux courses à disputer. Il s’agit de l’écart le plus étroit entre les deux premiers dans les points depuis que la F1 a commencé à offrir 25 points pour une victoire en 2010.

Au cours de cette saison extraordinaire, avec deux courses à disputer, Fernando Alonso a mené Mark Webber de 10 points, tandis que l’éventuel champion Sebastian Vettel a perdu 25 points de la tête à la quatrième place derrière Hamilton.

Le circuit international de Losail est le 30e circuit différent sur lequel Hamilton a remporté une course. Les nouveaux circuits ont été une spécialité pour lui ces derniers temps, puisqu’il a également remporté les premières courses au Mugello et en Algarve l’année dernière. Et il y a une autre nouvelle piste à venir : le circuit de la corniche de Jeddah.

Analyse: Comment Verstappen peut remporter le championnat de F1 lors de la prochaine courseMax Verstappen a limité les dégâts en prenant la deuxième place et en marquant le point bonus pour le tour le plus rapide. Il compte désormais 15 meilleurs tours au cours de sa carrière, égalant Jackie Stewart, Clay Regazzoni et Felipe Massa.

Il aborde donc l’avant-dernière manche de la saison en tant que leader du championnat du monde, ce qui signifie qu’il est mathématiquement capable de remporter le titre lors du prochain week-end de course. Verstappen a besoin d’un excellent résultat en Arabie saoudite pour le faire, mais c’est réalisable.

C’est la première fois depuis que Nico Rosberg a remporté le titre en 2016 qu’un autre pilote que Hamilton participera à une course avec une chance de remporter le championnat. Verstappen est le 47e pilote de l’histoire du championnat du monde à occuper ce poste.

Sur les 46 prédécesseurs de Verstappen, 33 ont remporté des titres et 13 se sont demandé ce qui aurait pu être. Le pilote le plus récent à avoir une chance de remporter un championnat mais à ne jamais remporter de titre était l’un des prédécesseurs Red Bull de Verstappen, Webber, lors de cette finale de 2010. Deux autres pilotes auraient eu la chance de se disputer les titres : Didier Pironi, qui a raté les dernières courses de 1982 en raison d’une blessure, et Wolfgang von Trips, qui a été tué dans l’avant-dernière course de 1961.

Alonso est monté pour la dernière fois sur le podium en tant que pilote FerrariAprès une attente de sept ans, Alonso a finalement décroché le 98e podium de sa carrière. Il avait attendu 2 674 jours pour remonter sur la tribune pour la première fois depuis sa deuxième place pour Ferrari lors du Grand Prix de Hongrie 2014. Hamilton a marqué son 63e podium ce jour-là, le week-end dernier, il a porté son record à 180.

Alonso n’a pas réussi à battre le record de la plus longue attente entre les podiums d’un peu moins de six mois. Alexander Wurz a attendu 2842 entre le Grand Prix de Grande-Bretagne 1997 et le Grand Prix de Saint-Marin 2005 ; alors qu’Alonso a raté deux saisons pendant son absence sur le podium, Wurz a été absent pendant quatre saisons et n’a piloté que cette course de 2005 à Imola en tant que remplaçant unique de Juan Pablo Montoya.

Pierre Gasly est parti de la première ligne pour la première fois de sa carrière, après que des pénalités pour Verstappen et Valtteri Bottas l’ont fait remonter de deux places depuis la quatrième place. C’était le premier départ en première ligne d’un pilote français depuis que Romain Grosjean s’était classé deuxième au Hungaroring en 2012.

Gasly n’est donc plus membre du club « gagné une course mais n’est jamais parti du premier rang ». Il reste huit membres : Giancarlo Baghetti, Peter Gethin, Jochen Mass, Alessandro Nannini, Gunnar Nilsson, Olivier Panis, le nouveau membre Esteban Ocon et le seul gagnant multiple du gang, Johnny Herbert.

Avez-vous repéré d'autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix du Qatar ? Partagez-les dans les commentaires.

