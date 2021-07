Verstappen est le favori pour remporter le premier sprint

in

La Formule 1 C’est un gagnant très clair depuis quelques années. Lewis Hamilton n’a pas eu de soutien face à ses rivaux, qu’il a enfoncés sous les moteurs de sa Mercedes, un des plus performants et fiables qui ont circulé sur les pistes du Grand Prix de Formule 1. Cette saison n’est pas aussi chanceuse pour le pilote britannique, qui a trouvé son grand ennemi juré en Max Verstappen.

Désormais, la FIA teste une nouvelle façon de marquer qui est déjà réalisée dans les catégories inférieures qui servent de carrière à la Formule 1 : le sprint. Cette nouvelle fonctionnalité est une course courte d’environ 100 kilomètres, dans laquelle les coureurs ont le libre choix des réglages et du choix des pneus. De plus, l’arrêt au stand n’est pas obligatoire.

Tous les voyants lors de ce classement indiquent Max verstappen, qui semble se présenter comme le favori pour porter le classement au sprint. Le vainqueur sera le poleman incontesté de la course, il est donc possible que nous voyions Red Bull en haut du tableau.