Verstappen est le plus rapide, puis chute lors des deuxièmes essais · .

Max Verstappen a ouvert la voie lors des deuxièmes essais à Spa-Francorchamps mais a mis un terme prématuré à la séance en tombant.

Le pilote Red Bull a perdu le contrôle de sa voiture à la sortie des Combes et est entré dans la barrière à reculons, endommageant l’arrière droit de la RB16B. La séance a été signalée par un drapeau rouge et, alors qu’il ne restait plus que trois minutes, la décision a été prise de ne pas la reprendre.

L’accident de Verstappen était le deuxième de l’après-midi. Charles Leclerc a sorti les drapeaux rouges au même coin quelques minutes plus tôt. Les deux conducteurs n’ont pas été blessés dans leurs collisions.

La séance a été déclarée humide au départ, les pilotes partant à nouveau provisoirement en piste pour évaluer les conditions. Valtteri Bottas et Lando Norris ont d’abord essayé des pneus intermédiaires, mais tous deux ont déclaré que les conditions étaient suffisamment sèches pour les slicks.

Norris était la seule voiture en piste pendant une grande partie des dix premières minutes mais, comme pour la séance matinale humide, la mi-temps des essais était considérablement plus chargée. Bottas a mené la majorité des tours de simulation de qualification, mais Verstappen a réalisé le meilleur temps juste à la fin des tours les plus rapides des voitures. Les pilotes Mercedes n’avaient pas de réponse, mais ils se sont rapprochés, tous deux terminant la séance avec un dixième de seconde de la Red Bull.

Lewis Hamilton, qui était loin de son coéquipier Bottas le matin, était beaucoup plus proche cet après-midi. Red Bull a choisi d’utiliser des réglages différents sur ses deux voitures, ce qui peut expliquer l’écart entre Verstappen et Perez, dixième le plus rapide.

En plus des chutes de Verstappen et Leclerc, Esteban Ocon a fait un tête-à-queue à Fagnes qui a vu le vainqueur du Grand Prix de Hongrie se retrouver dans le mauvais sens en piste. Ocon a pu continuer et n’a endommagé que ses pneus, mais il a été manqué de peu par Sainz, qui l’a suivi dans le virage.

Malgré la rotation d’Ocon, les deux voitures Alpine semblaient à nouveau solides lors de la séance, Alonso prenant l’avantage sur son coéquipier. Aston Martin a également placé ses deux pilotes dans le top 10 tandis que Gasly et Norris étaient les seuls représentants de leurs équipes dans la première moitié du peloton.

Deuxième résultat des essais du Grand Prix de Belgique 2021

Lacunes visuelles de la deuxième pratique

Max Verstappen – 1’44.472

+0.041 Valtteri Bottas – 1’44.513

+0,072 Lewis Hamilton – 1’44,544

+0.481 Fernando Alonso – 1’44.953

+0.493 Pierre Gasly – 1’44.965

+0.708 Balade de Lance – 1’45.180

+0.830 Esteban Ocon – 1’45.302

+0.864 Sebastian Vettel – 1’45.336

+0.914 Lando Norris – 1’45.386

+0.932 Sergio Perez – 1’45.404

+1.045 Carlos Sainz Jnr – 1’45.517

+1.286 Yuki Tsunoda – 1’45.758

+1.317 Antonio Giovinazzi – 1’45.789

+1.495 Kimi Räikkönen – 1’45.967

+1.646 Daniel Ricciardo – 1’46.118

+1.726 Nicolas Latifi – 1’46.198

+2.193 George Russell – 1’46.665

+2.364 Charles Leclerc – 1’46.836

+2.863 Nikita Mazepin – 1’47.335

+3.057 Mick Schumacher – 1’47.529

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

