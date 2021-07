Verstappen est le premier pilote à marquer des points sans boucler un tour en Grand Prix · .

in

La 99e victoire de la carrière de Lewis Hamilton a sûrement été l’une de ses plus controversées après sa collision au premier tour avec son rival au championnat et une pénalité de 10 secondes.

L’accident de Max Verstappen après un contact avec Hamilton à Copse était la deuxième fois l’année où le pilote vainqueur de la pole n’a pas réussi à boucler le premier tour de la course. L’autre était Charles Leclerc, qui n’a même pas pris le départ à Monaco.

Mais l’introduction des “qualifications de sprint” signifie que Verstappen peut revendiquer un exploit unique. Il est la première personne à marquer des points dans une manche de championnat du monde malgré son abandon au premier tour du grand prix. Le pilote Red Bull a marqué trois points pour avoir remporté la course de qualification de 17 tours de samedi.

Pour la première fois dans l’histoire des 1 045 courses du championnat, la pole position a été établie par une course, plutôt que par une séance de qualification, bien qu’elle ait été officiellement désignée sous le nom de « qualifications de sprint ». Verstappen a également réclamé ce prix unique. Il s’agissait de la huitième pole position de sa carrière, dont sept en qualifications. Si les qualifications de sprint n’ont rien changé d’autre, cela a rendu les statistiques de qualification beaucoup plus compliquées.

Histoire: Comment la Formule 1 a obtenu son dixième système de points différents en 2021La victoire dans l’événement principal est revenue à Hamilton. Cependant, il n’est pas le premier pilote à remporter une course malgré une pénalité, et une sanction de 10 secondes n’est pas la plus importante qu’un pilote vainqueur ait reçu.

À Silverstone en 1998, Michael Schumacher s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes et a remporté la course, bien que, grâce à une bizarrerie des règles, il ait pu le servir dans les stands après avoir pris le drapeau à damier. Mark Webber a purgé une pénalité de passage au volant lors de la course au Nürburgring en 2009 en route vers la première victoire de sa carrière, pour Red Bull.

Hamilton a remporté sa course à domicile pour la huitième fois, dont sept au cours des huit dernières années. Il a de nouveau égalé le record du plus grand nombre de victoires dans la même course : il compte huit victoires en Hongrie, tandis que Schumacher a remporté huit fois en France.

Pensons toutefois à Charles Leclerc, qui a mené hier les 49 premiers tours sur 52 avant d’être dépassé par Hamilton.

Leclerc a passé la majeure partie de l’après-midi dimanche en tête. Lando Norris a prolongé sa série de points à 15 courses d’affilée. Sergio Perez n’ayant pas marqué, il est remonté à la troisième place du championnat des pilotes après 10 des 23 manches.

Son coéquipier Daniel Ricciardo a réalisé son meilleur résultat pour McLaren à ce jour avec la cinquième place. Mais malgré le fait que les deux voitures rentrent à la maison dans le top cinq, McLaren a été dominé par ses rivaux Ferrari, qui sont désormais à 15 points d’eux dans la lutte pour la troisième place.

Bien qu’il ait à nouveau atteint la Q3 et commencé les qualifications du sprint à partir de la huitième place sur la grille, George Russell n’a de nouveau pas pu marquer pour Williams. Ils passeront le deuxième anniversaire de leur dernier pointage, lors du Grand Prix d’Allemagne 2019, avant la prochaine manche du championnat du monde.

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix de Grande-Bretagne ? Partagez-les dans les commentaires.

