Verstappen et Hamilton dans leur propre ligue

Dans une affaire tout à fait absorbante à Austin, Max Verstappen et Lewis Hamilton nous ont rappelé à quel point ils sont bons.

Voici comment nous pensons que chaque pilote a performé au Grand Prix des États-Unis…

Max Verstappen : Verstappen a produit de nombreuses performances exceptionnelles cette saison, et son parcours sur le Circuit des Amériques était à la hauteur des meilleurs d’entre eux.

Après avoir pris la pole avec un excellent tour, il s’est rendu la vie plus difficile lorsqu’il a perdu contre Hamilton au début de la course. Après ce revers cependant, il a repris l’avantage via l’undercut et n’a pas mis un pied de travers pour le reste de la journée.

Il avait une tâche monumentale à accomplir après avoir été aux stands bien plus tôt que son rival pour le titre, et il semblait inévitable qu’il soit dépassé. Cependant, tout en réalisant des temps au tour solides et constants, il a parfaitement géré ses pneus pour s’assurer de pouvoir accélérer le rythme une fois rattrapé, ce qui lui a valu la victoire.

Sous une pression absolument énorme, il était impeccable, restant en quelque sorte devant un homme qui était avec des pneus huit tours plus frais que les siens. Pour faire simple, c’était un pilotage digne d’un Champion du Monde, et ce résultat pourrait bien en faire un à la longue… dix

Ces deux sur une autre planète #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Dr943xHjAp – PlanetF1 (@Planet_F1) 24 octobre 2021

Lewis Hamilton : Hamilton sera sans aucun doute déçu de ne pas avoir pu remporter une nouvelle victoire à Austin, mais il n’y a pas grand-chose qu’il aurait pu faire mieux.

Il n’a pas été en mesure de défier Verstappen en qualifications, mais a fait amende honorable avec une escapade tout simplement époustouflante dimanche pour dépasser le Néerlandais et prendre la tête. Cependant, avec la stratégie dans laquelle ils l’ont mis, son équipe lui a demandé de le faire à nouveau, et il n’a pas tout à fait réussi à le gérer.

Sa gestion des pneus était sans pareille – après tout, il n’a pu réussir la stratégie que parce qu’il a fait durer son premier set si longtemps – et son rythme était aussi fort, mais le Britannique a eu du mal une fois dans l’air sale de Verstappen et une petite erreur au virage 11 suffisait à mettre fin à ses espoirs de goûter la victoire.

L’homme Mercedes a incroyablement bien réussi à s’approcher si près étant donné qu’il était dans une voiture plus lente, mais regrettera ses derniers tours pas tout à fait parfaits. 9.5

Sergio Perez : Il a peut-être terminé loin derrière les deux premiers à la fin, mais en termes de week-end dans son ensemble, c’était sans doute la meilleure performance de Checo de la saison.

Contrairement à tant de manches cette année, il était tout à fait en tête des qualifications, prenant la pole provisoire avant de s’incliner face aux deux premiers après que de la bruine ait gêné son dernier run. Malgré tout, commencer la P3 était une réussite décente, et la terminer était encore meilleure compte tenu de la malchance dont il a été victime.

Après être resté en contact avec les prétendants au titre dans les premières étapes, il est ensuite tombé, mais c’est quelque peu compréhensible étant donné qu’il n’a pas bu. Par une journée aussi chaude sur un circuit aussi exigeant, c’est un gros obstacle, comme l’a montré à quel point il était épuisé après la course. En gardant cela à l’esprit, rester confortablement en P3 devant le reste du peloton était un bon résultat.

Bien que son rythme absolu soit toujours un problème, s’il se comporte aussi bien à sa course à domicile qu’à Austin et n’a plus de problèmes, il pourrait bien donner à ses fans de quoi se réjouir… 8.5

Charles Leclerc : Pas pour la première fois cette saison, Leclerc a été à peine vu ou mentionné tout au long de la course, simplement parce qu’il était à un autre niveau que le reste du milieu de terrain.

Ses rivaux tout au long du week-end étaient son coéquipier et les McLaren, et il les a tous confortablement surclassés avant de s’éloigner le jour de la course, franchissant finalement la ligne d’arrivée un peu moins de 25 secondes devant Ricciardo.

Il n’y a vraiment pas grand chose d’autre à dire. C’était tout simplement le week-end parfait. En regardant ses performances lors de son premier week-end à 24 ans, il ne fait aucun doute que si Ferrari peut lui donner la voiture, il pourra remporter quelques victoires avant d’avoir 25 ans. 9

Quelqu’un a commandé un sandwich @McLaren ? ?? Quel premier tour chaotique pour ce groupe ! 🤩#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/1kiJWTDBeD – Formule 1 (@F1) 24 octobre 2021

Daniel Ricciardo : Après ses luttes en Turquie, la grande question était de savoir s’il ne s’agissait que d’un coup dans le renouveau de Ricciardo ou si ses luttes étaient revenues pour de bon. La réponse à cette question est maintenant parfaitement claire.

Tout au long du week-end, il a été le plus fort des deux McLaren pilotes et assez confortable aussi, surpassant Norris et restant devant lui du premier au dernier tour le jour de la course.

De plus, il s’est imposé dans une bataille titanesque avec la Ferrari de Sainz, le devançant d’un coup glorieux au départ puis le retenant malgré une machinerie de qualité inférieure.

Au cours d’un week-end au cours duquel il a obtenu sa récompense – un trajet dans la voiture du héros Dale Earnhardt pour ses exploits au Grand Prix d’Italie – il a réalisé une démonstration qui n’était surpassée que par celle de Monza. 9

Valtteri Bottas : Lors d’un week-end où Perez était au sommet de son art, Mercedes avait vraiment besoin de Bottas pour se frayer un chemin vers l’avant et aider Hamilton après avoir pris une pénalité sur la grille, mais il n’a pas failli le faire.

Ce fut un mauvais départ qui a largement coûté au Finlandais, qui a perdu une place à la 10e place et a immédiatement perdu le contact avec les quatre premiers alors qu’il luttait pour dépasser les coureurs du milieu de terrain devant lui.

Il avait suffisamment de rythme dans l’air pur pour gagner quelques places grâce à la stratégie et s’est assuré un top six avec un mouvement tardif sur Sainz, mais étant donné la voiture dont il disposait, il n’aurait vraiment pas dû lutter pour réaliser autant de dépassements.

S’il veut laisser Mercedes sur un bon pied en les aidant à remporter les deux titres, il devra trouver une meilleure forme lors des cinq derniers tours. 5

Carlos Sainz : Alors que son coéquipier est resté à l’écart de toute action, Sainz avait peut-être plus que n’importe quel pilote et sera un peu frustré par la façon dont les choses se sont déroulées pour lui.

Avec l’Espagnol commençant sur des softs, rester devant les McLaren au départ allait toujours être une grosse demande, mais alors qu’il a perdu contre Ricciardo, il a bien fait de garder Norris derrière lui tout en restant en contact avec l’Australien.

Une fois que les stands ont éliminé son handicap en matière de pneus, il avait un rythme beaucoup plus rapide et semblait prêt à dépasser l’homme qui l’avait remplacé chez McLaren, mais un léger contact entre les deux lui a causé des dommages aux ailes et l’a fait dépasser par Bottas à la fin.

C’était une course décente dans l’ensemble, mais il aurait pu terminer P5 plutôt que P7 s’il avait un peu mieux chronométré son déplacement sur Ricciardo. 7

Lando Norris : Il n’a terminé que derrière son coéquipier et ceux dans des voitures plus rapides que lui, mais selon ses propres normes élevées, ce fut un week-end un peu décevant pour Norris.

Si souvent cette année, il a mené la charge dans la lutte contre Ferrari, mais cette fois-ci, il n’avait pas le rythme à faire samedi ou dimanche, Ricciardo étant à la place la McLaren de tête.

Il n’était en aucun cas loin de l’Australien, mais avait sans aucun doute moins de rythme dans l’ensemble et n’a pas été en mesure de réussir un coup sur Sainz dès le début comme l’a fait son coéquipier, ce qui s’est avéré coûteux.

Dans l’ensemble, un week-end assez moyen, mais par rapport à la majeure partie de sa saison, une mauvaise. 6

Yuki Tsunoda : Après avoir commis une autre erreur coûteuse la dernière fois en Turquie, Tsunoda avait vraiment besoin de produire un bon entraînement, et c’est exactement ce qu’il a fait, marquant des points vitaux pour son équipe.

Après avoir atteint la Q3 samedi, le pilote AlphaTauri a fait un excellent début de course, gagnant deux places, et malgré une pression énorme pour le reste de la course, est resté dans le top 10.

Il avait des têtes extrêmement expérimentées telles que Bottas, Raikkonen, Alonso et Vettel partout sur lui aux points mais a gardé son sang-froid pour définir parfaitement, alors qu’il a également réalisé deux grands mouvements sur Stroll.

En termes de rythme et de course de roue à roue, il a été très bon tout au long. S’il parvient à maintenir cette forme, il peut être un véritable atout pour l’équipe. 8

Sebastian vettel: Parti en P18 en raison d’une pénalité moteur dans une voiture qui ne prospérait pas vraiment sur le circuit, il semblait extrêmement improbable que Vettel marque des points à Austin, mais il avait d’autres idées.

L’Allemand a pris un excellent départ, gagnant trois places, et s’est installé dans un bon rythme par la suite, s’allongeant sur ses deux relais et utilisant ses pneus plus frais pour réaliser de bons dépassements après avoir été aux stands à deux reprises.

Il a certes bénéficié d’un certain nombre de vrilles et de problèmes mécaniques pour les voitures contre lesquelles il courait, mais c’était néanmoins une très bonne conduite de sa part. 8.5

Antonio Giovinazzi : C’était une histoire bien trop familière pour Giovinazzi ; une belle performance samedi suivie d’une course dans laquelle il n’a pas eu assez de rythme pour marquer des points.

Se qualifier en P13 était un bon effort, et il est passé à P11 au départ, mais peu de temps après, il a été dépassé par son coéquipier et a été chargé de retenir Alonso pour lui. Il s’en est très bien sorti au départ, avec une course dure mais juste, mais a dû donner la place à l’Alpine après une sortie de piste.

En fin de compte, il n’avait tout simplement pas le rythme de la course, mais a au moins impressionné passablement en ce qui concerne les qualifications et les courses de roue à roue. 6

Balade de Lance : S’il a terminé à une place là où il a commencé, c’est uniquement parce que deux voitures devant lui ont abandonné. Tout bien considéré, ce n’était pas la meilleure des courses pour Stroll.

Tout s’est mal passé dès le début alors qu’il partait en tête-à-queue dans le premier tour après avoir pris contact avec Latifi. Cela l’a fait chuter dans l’ordre, et il n’a tout simplement pas été assez rapide pour se remettre dans le peloton de points.

Ajoutez le fait qu’il est sorti en Q1 alors que son coéquipier n’était pas loin de la Q3 et il est difficile de trouver beaucoup de points positifs du week-end du Canadien. 4

Kimi et Alonso remontant les années plus loin sur le terrain 👏 Recevez les dernières nouvelles de l’#USGP avec le blog de course #SkyF1 ⬇️ @SkySportsF1

https://t.co/dsFCYRqRzo#F1 – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 24 octobre 2021

Kimi raikkonen: Stroll n’était pas le seul à faire du filage, avec un de Kimi qui lui a coûté des points après ce qui était une très bonne performance de l’Iceman.

Malgré des machines plus lentes, il a plus que tenu le coup dans les batailles avec Alonso et Tsunoda pour se donner la chance de terminer parmi les 10 premiers, mais cette chance a disparu lorsqu’il l’a perdue en défendant la 10e place de Vettel dans les phases finales.

Sans cette erreur, il obtiendrait au moins un 8, avec son rythme et sa course très impressionnants, mais compte tenu de son coût, cela réduit considérablement sa note. 6

George Russell : Parti du fond de la grille, cela allait toujours être une course difficile pour Russell, et il ne pouvait pas créer de surprises.

Il semblait qu’il en serait peut-être capable lorsqu’il a gagné six places lors d’un premier tour époustouflant, mais il n’a tout simplement pas eu le rythme après cela et n’a pu terminer que devant un pilote dans la même voiture que lui et deux dans beaucoup les plus lents à la fin.

Les qualifications se sont bien passées, il est sorti de la Q1, tout comme le premier tour, mais il n’y a pas eu de temps forts après cela. 6

Nicolas Latifi : Compte tenu de la façon dont les choses ont commencé pour Latifi, il sera simplement ravi d’avoir pu terminer la course devant les pilotes Haas.

Il a dû s’arrêter après le premier tour après avoir été heurté par Stroll, et cela l’a fait tomber à l’arrière de l’ordre, dépasser Mazepin et Schumacher était tout ce qu’il pouvait espérer faire de manière réaliste.

Le Canadien a réussi cela, mais sera impatient de passer du week-end au cours duquel il était à nouveau fermement deuxième derrière Russell. 5

Mick Schumacher : Schumacher a battu son coéquipier confortablement samedi et dimanche et n’a commis aucune erreur majeure, tout en restant un peu à la hauteur de Latifi. Dans l’ensemble, un week-end décent. 7

Nikita Mazepin : On ne peut pas en dire autant de Mazepin, qui était fermement deuxième derrière l’Allemand et a terminé très loin derrière lui. Nous allons lui laisser un peu de mou car un appui-tête desserré l’a forcé à s’arrêter au départ, mais vu son rythme, il n’aurait pas pu défier Schumacher même sans ce problème. 4

N’a pas fini :

Fernando Alonso : Aligné vers le fond de la grille en raison d’une pénalité moteur, Alonso a pris un bon départ et était fermement dans le peloton pour les points avant d’abandonner.

Il aurait très bien pu se retrouver dans le top 10 s’il exécutait un peu mieux ses mouvements sur les pilotes Alfa Romeo, mais ses tentatives pour les dépasser nous ont au moins fourni beaucoup de divertissement, et il a dépassé Giovinazzi. à la fin. 7

Esteban Ocon : La course d’Ocon a été ruinée dès le début après que des dommages à l’aile avant l’aient forcé à s’arrêter au départ. Il n’a pas eu le rythme pour revenir dans le combat au milieu de terrain après cela. 6

Pierre Gasly : Gasly n’a bouclé qu’une poignée de tours avant qu’une défaillance de suspension ne mette fin à sa journée. N / A