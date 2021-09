Verstappen et Hamilton entrent en collision à Monza · .

Qui était à blâmer dans l’affrontement de fin de course entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dans le Grand Prix d’Italie ?

Incident

Verstappen et Hamilton se sont emmêlés au 26e tour du Grand Prix d’Italie 2021 au deuxième virage de la chicane Rettifilo.

Avant la collision, Hamilton, qui avait couru derrière Verstappen pour la première partie de la course, est sorti des stands devant le pilote Red Bull. La paire est entrée dans le premier virage avec Hamilton devant et Verstappen sur son extérieur.

Après avoir contourné le premier virage, Verstappen a tenté de dépasser Hamilton à l’intérieur du deuxième virage où la paire est entrée en contact. Leurs roues se sont touchées et la voiture de Verstappen a été projetée en l’air, atterrissant sur le toit de la Mercedes, mettant les deux dehors.

Comment cela s’est passé

1 : Verstappen commence à décélérer pour la chicane 2 : Verstappen se transforme en chicane 3: Verstappen tire aussi loin que possible aux côtés de Hamilton 4: Verstappen commence à sortir de la piste 5: Verstappen et Hamilton entrent en collision

Ce qu’ils ont dit

Dans les voitures

À la suite de la collision, Verstappen a déclaré sur sa radio : « C’est ce que vous obtenez pour ne pas quitter l’espace. » La caméra de Hamilton a été endommagée dans la collision et aucune réaction n’a été diffusée.

Après l’accident

Hamilton a déclaré qu’il était au courant de la position de Verstappen alors qu’ils suivaient Daniel Ricciardo dans le coin.

“Je suis sorti, j’ai vu Daniel passer, Max arrivait, je me suis assuré de lui laisser la largeur d’une voiture à l’extérieur”, a déclaré Hamilton. “Je suis entré dans le premier virage et j’étais devant, j’étais devant dans le deuxième virage et tout d’un coup, il était au-dessus de moi.”

Verstappen a accusé son rival de ne pas lui laisser d’espace. “Il a juste continué à me pousser de plus en plus large”, a déclaré le pilote Red Bull. « À un moment donné, il n’y avait aucun moyen d’y aller, il m’a juste poussé sur le trottoir à saucisses et c’est pourquoi, à la fin de la journée, nous nous sommes touchés à cause du pneu arrière qui a heurté son pneu. »

L’incident en images

Accident de Max Verstappen et Lewis Hamilton, Monza, 2021 Accident de Max Verstappen et Lewis Hamilton, Monza, 2021 Accident de Max Verstappen et Lewis Hamilton, Monza, 2021 Accident de Max Verstappen et Lewis Hamilton, Monza, 2021 Accident de Max Verstappen et Lewis Hamilton, Monza, 2021 Accident de Max Verstappen et Lewis Hamilton, Monza, 2021

Le verdict officiel

Les deux conducteurs ont fait l’objet d’une enquête sur la collision. Verstappen a été jugé “principalement responsable de l’incident”. Le règlement suivant a été invoqué comme motif de sa sanction :

Une collision, une répétition de fautes graves ou l’apparition d’un manque de contrôle de la voiture (comme une sortie de piste) seront signalés aux commissaires sportifs et pourront entraîner l’imposition de pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification de tout pilote concerné.

Code Sportif International annexe L, chapitre quatre, article 2(d)

Les commissaires ont expliqué pourquoi Verstappen était considéré comme ayant enfreint la règle :

Le conducteur de la voiture 44 [Hamilton] conduisait une ligne d’évitement, bien que sa position ait causé la voiture 33 [Verstappen] pour aller sur le trottoir. Mais en outre, les commissaires ont observé que la voiture 33 n’était pas du tout à côté de la voiture 44 jusqu’à ce que significativement dans l’entrée dans le premier virage. De l’avis des commissaires sportifs, cette manœuvre a été tentée trop tard pour que le pilote de la voiture 33 ait « le droit à la salle de course ». Alors que la voiture 44 aurait pu s’éloigner du trottoir pour éviter l’incident, les commissaires ont déterminé que sa position était raisonnable et ont donc conclu que le conducteur de la voiture 33 était principalement responsable de l’incident.

Document 64 des commissaires sportifs du Grand Prix d’Italie 2021

Votre verdict

Selon vous, qui est responsable de la collision ? Les stewards ont-ils eu raison d’infliger une pénalité ? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Qui était à blâmer pour la collision entre Hamilton et Verstappen à Monza ?

Hamilton était entièrement responsable (1 %) Hamilton était principalement responsable (10 %) Hamilton et Verstappen étaient également responsables (29 %) Verstappen était principalement responsable (29 %) Verstappen était entièrement responsable (30 %) Sans opinion (0 %)

Nombre total d’électeurs : 137



