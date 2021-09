Verstappen et Hamilton exhortent leurs équipes à poursuivre leur développement · .

Max Verstappen et Lewis Hamilton sont tous deux convaincus qu’ils ont besoin de plus de leurs voitures pour s’imposer au championnat.

Le pilote Red Bull a gardé Hamilton derrière pour remporter le Grand Prix des Pays-Bas d’aujourd’hui. Au cours des neuf dernières courses, il a remporté six victoires contre celle d’Hamilton.

Néanmoins, il pense que Mercedes est plus compétitive que leurs récents résultats ne l’ont montré.

« Ils avaient la pole position à Silverstone – même si bien sûr cela ne comptait pas comme une pole position – et ils étaient devant en Hongrie où ils avaient définitivement plus de rythme que nous, ça avait l’air mieux », dit Verstappen. «Mais bien sûr, la Hongrie a été une course folle quoi qu’il arrive, avec le mouillé et le départ.

« Donc, je pense que vous ne devriez pas regarder les statistiques. Je pense que vous devriez regarder le rythme réaliste, ce qu’il y avait, et ne pas toujours regarder le résultat de la course, car je pense vraiment qu’ils auraient gagné la Hongrie si tout s’était déroulé normalement.

Mercedes a semblé réduire l’écart avec Red Bull dans les deux courses avant la pause estivale. Verstappen a déclaré que son équipe avait fait des progrès depuis lors.

« J’ai vraiment pensé à la pause ‘nous devons vraiment accélérer les choses ici’, car sinon ils vont s’enfuir avec. Et je pense que nous l’avons un peu ramassé.

« J’ai l’impression qu’il nous en faut encore un peu plus, mais ça va dans la bonne direction. Il faut aussi voir qu’il y a encore pas mal de morceaux différents à venir. Donc ça va définitivement basculer dans les deux sens et nous devons juste continuer et continuer à pousser et continuer à apporter de nouveaux éléments à la voiture. »

Hamilton, qui a perdu la tête du championnat face à Verstappen aujourd’hui, a déclaré qu’il n’y avait eu que quelques courses jusqu’à présent où Mercedes était un match serré pour Red Bull.

« Je donne tout, nous lui donnons absolument tout et je pense que même depuis la première course, ces gars-là ont eu une voiture tellement solide toute l’année.

«Nous essayons aussi fort que nous pouvons. Mais nous avons eu quelques courses où il semblait que nous étions à égalité avec eux ou juste légèrement en avance. Mais il n’y en a eu que quelques-uns, et puis [they] a fait un grand, grand pas et ça a été difficile.

«Je suppose que c’est si proche, vous ne pouvez pas vraiment dépasser dans beaucoup de ces endroits où nous sommes probablement déjà allés parce que nous sommes si proches. Il n’y a vraiment rien de plus que je puisse dire.

Le champion du monde en titre est également convaincu que Mercedes doit tirer davantage parti de sa voiture au cours des courses restantes.

«Nous devons juste garder la tête baissée, continuer à travailler, continuer à pousser. Nous sommes en tête du championnat par équipes, ce qui est formidable. Mais bien sûr, nous devons prendre de la vitesse si nous voulons pouvoir gagner des courses à l’avenir. »

