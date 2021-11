Verstappen et Hamilton font vibrer le Brésil

11/11/2021 à 10:44 CET

Après avoir remporté deux victoires consécutives à Austin et Mexico Max Verstappen (Red Bull) arrive ce week-end au Brésil en tant que leader renforcé du championnat du monde de Formule 1 le plus excitant de la dernière décennie et a Lewis Hamilton (Mercedes) en 19 points, Le rendez-vous sur le circuit d’Interlagos, à Sao Paulo, récupère le format de course de qualification sprint (après Silverstone et Monza) et distribuera un total de 29 points (trois , deux et un points aux trois premiers au sprint, en plus des habituels dimanche), qui pourrait être décisif dans l’issue du championnat, avec 4 grands prix restants.

Verstappen, de A 24 ans, il a ajouté sa neuvième victoire de la saison à l’Autódromo Hermanos Rodríguez au Mexique, un grand jour pour Red Bull qui a été complété par la troisième place de son coéquipier Sergio Perez, premier Mexicain à monter sur le podium dans un Grand Prix de son pays. Et avec l’équipe autrichienne située à un point de Mercedes au championnat du monde des constructeurs (478,5-477,5).

Le Brésil clôturera la tournée américaine, une semaine avant que le nouveau Qatar n’ouvre la tournée au Moyen-Orient. Pour enchaîner avec une autre première au calendrier de la classe reine, celle du GP d’Arabie Saoudite : à sept jours de la fermeture d’Abou Dhabi, prévue le 12 décembre.

Max, sur un rouleau

Après avoir renversé la domination de Red Bull samedi, Mercedes – qui a pris la première ligne au Mexique – a été surpris lors du premier échange par un brillant Verstappen, qui dans le premier virage était déjà en tête. Valtteri Bottas a commencé du ‘pôle’, il a joué avec l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren) et a terminé quinzième; et sa seule contribution à son équipe était le tour le plus rapide (et avec lui le point supplémentaire) qu’il a arraché à la jeune star néerlandaise dans le dernier tour. Mais en fin de course, Bottas a été critiqué par son patron Toto Wolff et aussi par Hamilton « pour avoir laissé la porte ouverte à Verstappen au départ ».

Après son départ spectaculaire, ‘Mad Max’ conduit en douceur vers une victoire écrasante (+17 secondes pour finir avec Hamilton), qui met en péril l’intention du Britannique d’atteindre une huitième couronne sans précédent qui ferait de lui le coureur le plus titré de tous les temps, un an après avoir égalé le record historique de sept titres allemands Michael Schumacher.

Scène de gloire pour Alonso

Interlagos, une piste de 4 309 mètres et 15 virages -cinq à droite- qui comptera 71 tours dimanche pour boucler un parcours de 305,9 kilomètres ; laisse de bons souvenirs aux deux pilotes espagnols, en particulier à Fernando Alonso, qui a célébré l’obtention de ses deux titres mondiaux (2005 et 2006, avec Renault).

Pour sa part, Carlos Sainz (Ferrari) a signé le premier de ses cinq podiums dans la catégorie reine à l’Autodromo Jose Carlos Pace de Sao Paulo. Le madrilène de 27 ans a terminé sixième au Mexique et septième de la Coupe du monde, avec 130,5 points, sept et demi de moins que son coéquipier. Charles Leclerc, sixième du championnat et avec lequel il a échangé deux places dimanche. Ferrari s’est hissée à la troisième place du Coupe du monde des constructeurs, qui se classe à 268,5 points, soit treize et demi de plus que McLaren.Alonso, 40 ans, a terminé neuvième du parti mexicain de Red Bull et occupe la dixième place du concours, avec 60 points, 14 de plus que son collègue français Esteban Ocon, onzième. Alpine, qui n’avait pas marqué depuis deux courses, est toujours cinquième, bien qu’à égalité de points (106) avec Alpha Tauri, principale menace de l’équipe de France en Championnat du monde par équipes.

Le Grand Prix du Brésil atteindra sa quarante-huitième édition et, à l’exception des dix fois où il a été couru à Jacarepaguá (Rio de Janeiro), il a toujours eu son siège à Interlagos : le deuxième circuit avec la plus haute altitude (environ 800 mètres au-dessus le niveau du Mar) de la Coupe du monde, bien que loin de celui du Mexique (à 2.240). Le français Alain Prost détient le record historique de victoires (six, dont cinq à Jacarepaguá) dans un Grand Prix que le « Kaiser » Schumacher a été marqué quatre fois.

Parmi les actifs, personne n’égale les trois triomphes du quadruple champion du monde allemand Sébastien Vettel (Aston Martin). Hamilton il a gagné deux fois au Brésil (2016 et 2018), où la pandémie de covid-19 l’a empêché de courir l’an dernier ; et où le dernier à monter sur la plus haute marche du podium, en 2019, était justement Verstappen.

