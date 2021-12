Verstappen et Hamilton insensibles à la menace de déduction de points pour collision – .

Les prétendants au championnat Lewis Hamilton et Max Verstappen affirment que la possibilité d’une déduction de points en cas de fin controversée de la lutte pour le titre n’est pas inhabituelle.

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a pris aujourd’hui la mesure inhabituelle d’inclure un rappel de plusieurs règles du Code Sportif International dans les notes d’événement du Grand Prix d’Abou Dhabi remises aux pilotes. Cela comprenait des clauses qui permettent de déduire des points en réponse à certains types d’incidents.

Les déductions de points sont rares mais pas inconnues en Formule 1. Racing Point s’est vu confisquer un total de 15 points l’année dernière pour une violation du règlement sportif.

« C’est arrivé dans le passé », a reconnu Hamilton. « Je suis sûr que les commissaires ont pris les précautions qu’ils ont cette fois-ci et je pense donc qu’il est juste qu’ils le fassent. Espérons qu’ils n’auront pas besoin d’être utilisés et que nous ayons une belle course et que nous avancions.

« Je n’ai pas particulièrement d’opinion à ce sujet sinon. Je suis ici pour faire mon travail et je ne veux pas plus voir les commissaires sportifs qu’ils ne veulent me voir.

Verstappen a déclaré que le rappel d’avant course de Masi était inutile. « Je sais ce qu’il y a dans le code sportif, donc personne n’a besoin de le rappeler », a déclaré le pilote Red Bull.

«Je pense qu’ils peuvent le mettre dans chaque week-end de course. Il n’y a rien de nouveau ajouté pour ce week-end.

La possibilité d’une conclusion controversée du championnat a été exacerbée par la couverture médiatique de la course, selon Verstappen.

« En tant que conducteur, vous ne pensez pas à ces choses. Vous partez dans un week-end où vous voulez juste faire de votre mieux en équipe et bien sûr essayer de gagner la course.

«Mais naturellement, les médias commencent à dire ces choses. Je n’ai donc pas grand-chose d’autre à commenter là-dessus. Je suis arrivé ici en essayant de faire de mon mieux, en essayant d’être le mieux préparé et en essayant de gagner ce week-end.

Si les deux pilotes ne marquent pas ce week-end, Verstappen remportera le championnat. Hamilton a déclaré que la possibilité d’une collision était hors de son contrôle.

« Je ne peux pas contrôler ces choses autour de moi », a-t-il déclaré. « Tout ce que je peux faire, c’est contrôler ce que je fais en termes de préparation et comment je me comporte. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Abou Dhabi 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :