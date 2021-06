Verstappen et Hamilton prédisent une sortie “à haute tension”

19/06/2021

Max verstappen il a été surpris après avoir pris la pole au Paul Ricard : « Traditionnellement, ce n’est pas un circuit incroyable pour nous. Je savais que ça allait être mieux que la dernière fois que nous étions ici, mais est-ce si bien que ça ? Je ne m’y attendais pas. Alors bien sûr, c’est un résultat très prometteur pour nous et nous devons juste continuer, continuer à pousser pour essayer de faire de notre mieux dans la course », a déclaré le leader du championnat. «Nous devons attendre et voir quel sera le temps, s’il pleut comme l’indiquent certaines prévisions. Mais je suis assez confiant & rdquor;, Max a prévenu sur la possibilité de gagner ce dimanche.

Lewis Hamilton Il n’a pas hésité à féliciter son rival, à qui il a serré la main dans le paddock et salué pour son travail dans ses déclarations suivantes : « Félicitations à Max, il a fait un excellent travail. Les Red Bulls ont été incroyablement rapides. Ils ont un nouveau moteur ce week-end, pas une nouvelle spécification ou quelque chose comme ça, mais ils sont toujours rapides en ligne droite. »

Ça oui, Hamilton a pris de l’huile après quelques essais avec beaucoup de doutes en France et promet de tenir bon en course : « Je pense qu’il y avait beaucoup de temps pour gagner dans la ligne droite aujourd’hui, donc nous avons une belle bataille devant nous et J’adore me battre. À partir de la seconde, vous avez une chance de vous battre au moins jusqu’au tour 1 et il y aura probablement une stratégie intéressante. Je ne sais pas, peut-être qu’il pleuvra alors peut-être que vous pourrez regarder les experts de la pluie faire leur truc. I’ m’excite & rdquor; Mercedes a conclu