28/03/2021 à 13:29 CEST

Journée de course à Bahreïn. Tout est possible. Mais pour l’instant, il faut évaluer ce qui s’est passé hier lors du premier classement de la saison, une situation qui prolonge la domination de Honda, Red Bull et Max Verstappen en pré-saison.

Est-ce que Mercedes et Lewis ont perdu le pouvoir Hamilton? Difficile à prévoir, même s’il est vrai que dans le chrono ils étaient plus proches que dans les essais hivernaux. Un tour, ‘Mad’ Max et la RB16B avec un nouveau moteur Honda sont dévastatrices. Dans la course, d’autres facteurs entrent en jeu et il faudra voir si la réaction de Brackley, habitué à balayer depuis sept ans, arrive.

En attendant ce qui se passe ce dimanche sur la piste de Sakhir, les analystes pointent les changements aérodynamiques introduits par la FIA comme les « coupables » du crash de Mercedes. Hamilton le voit également comme ceci: « Ce n’est un secret pour personne que les changements ont été apportés pour nous repousser. Déjà ces changements de moteur ont été faits l’année dernière pour faire de même. Mais rien ne se passe, nous aimons les défis et nous travaillons dur pour faire de notre mieux. · C’est ce que nous allons faire », déclare le septuple champion.

Les changements auxquels il fait référence sont axés sur la coupe du sol, de l’entrée des pontons au diffuseur, ce qui profite aux voitures avec un « râteau » ou un angle d’inclinaison plus élevé, comme le Red Bull et son satellite Alpha Tauri, tout en blessant les voitures. avec râteau «bas», à quelques centimètres (7-9) de l’asphalte, comme c’est le cas avec Mercedes.

« Je ne pense pas que notre amélioration soit due uniquement à cela, je pense qu’il y a eu quelques facteurs », dit-il. Verstappen. « Par exemple, cNous ne connaissions pas notre point faible de l’année dernière et cela n’a pas seulement à voir avec le «râteau». Je pense aussi du côté de Honda se il a travaillé très dur pour améliorer le moteur dans son ensemble. «

L’avantage que Red Bull a désormais à Bahreïn peut ne pas se refléter avec la même intensité ou même s’évaporer sur d’autres circuits. Mais ce qui est certain, c’est que pour Mercedes, c’est une cure d’humilité après tant d’années de domination incontestable.