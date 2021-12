« Verstappen et moi allons être très proches. »

10/12/2021 à 19:56 CET

Lewis Hamilton Il a mené les secondes libres du GP d’Abou Dhabi, qui proclamera ce dimanche le nouveau champion du monde. Le Britannique, qui après avoir enchaîné trois victoires consécutives a retranché 19 points au leader Max Verstappen et arrive à Yas Marina à égalité de points avec le pilote Red Bull, laisse aujourd’hui son rival à six dixièmes, même s’il ne baisse pas la garde et s’attend à un très bataille serrée pour le reste du week-end.

A la fin de la journee, Hamilton Il a reconnu qu’il avait un bon feeling et a salué les modifications apportées au circuit de Yas Marina, qui est désormais sensiblement plus rapide : « C’était bien, c’était une journée relativement décente, j’aime la piste et les changements qui ont été être beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide », a valorisé l’Anglais.

Sur Verstappen et Red Bull, Lewis considère qu’à l’instant de vérité, ils seront très proches : « Évidemment il semble que tout soit serré entre nous, mais en terme de rythme c’est encore un peu inconnu, mais oui, je suis sûr que nous serons très proches car bien. Nous avons participé aux courses précédentes. Notre voiture n’est pas mauvaise, elle s’est un peu détériorée en FP1, puis après quelques changements, elle s’est améliorée dans la deuxième session. Il ne nous reste plus qu’à déchiffrer les données et essayer de comprendre comment nous pouvons nous améliorer, là où nous pouvons aller. nous nous concentrons. Mais sinon, tout se sent bien. «

« Je me sens bien, je me sens très bien avec mon corps et, comme je l’ai dit, je pense que nous avons fait quelques pas en avant, nous allons donc essayer de le perfectionner ce soir et nous reviendrons demain avec force », a-t-il conclu. Hamilton.