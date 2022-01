Verstappen et Palou rejoignent les 24 Heures du Mans virtuelles

01/08/2022 à 12:29 CET

Les Hollandais Max verstappen, actuel champion du monde de Formule 1, l’Espagnol Alex Palou, champion IndyCar 2021, et le Colombien Juan Pablo Montoya, vainqueur de sept grands prix de F1, figurent sur la liste des participants aux 24 Heures du Mans virtuelles, qui se dérouleront du 15 au 16 janvier avec l’intervention d’une équipe exclusivement féminine composée de Norvège. Ayla Agren, liechtenstein Fabienne Wohlwend et deux « sim racers », l’Australien Emily Jones et le kazaja Lioubov Ozeretskovskaïa.

Les candidats pourront participer de n’importe où dans le monde où ils se trouvent à un test qui sera diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux.

La série W, le championnat exclusif de sport automobile féminin, sera représentée dans la version virtuelle de la course d’endurance classique avec la voiture numéro 45, une BMW M8 GTE, avec le soutien de Bristol Street Motors.

Le PDG de la série W, Catherine Bond Muir, a déclaré que l’entrée dans les 24 Heures du Mans virtuelles reflète son « engagement permanent dans le monde de l’e-sport, créant des opportunités pour les meilleurs talents féminins du sport automobile, à la fois sur et en dehors de la piste. Je suis sûr que Ayla, Fabienne, Emilie Oui Lioubov ils inspireront les femmes du monde entier.