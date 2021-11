Verstappen et son triple « beau-père »

11/12/2021 à 19h30 CET

Max verstappen il vit, sans aucun doute, son année la plus intense. Et pas seulement au niveau sportif. En janvier, le pilote néerlandais a officiellement confirmé sa relation avec Kelly piquet, neuf ans de plus que lui et ancien partenaire du Russe Daniel Kvyat, avec qui il a une fille de 3 ans, Pénélope. La belle jeune femme, qui a travaillé en Formule E et est aussi une habituée du paddock de F1, est la fille du grand Nelson Piquet, triple champion du monde de Formule 1 dans les années 80 (1981, 1983 et 1987).

C’est la deuxième fois Verstappen « avancer » vers Kvyat. Au GP d’Espagne 2016, ils ont tous deux organisé une conférence de presse maladroite après Helmut Marko annoncer que Max et Danilil ils allaient échanger leurs flyers à partir de la course de Barcelone. Le Néerlandais, alors âgé de seulement 17 ans, a été promu Red Bull et le Russe a été « rétrogradé » au rang de Toro Rosso. Le docteur’ Marko il avait raison, parce que ce week-end Max a remporté son premier grand prix.

La vie continue. Kelly et Kvyat ils se sont séparés en mars 2020, en pleine pandémie. ET Verstappen il n’a pas fallu longtemps pour le conquérir. La relation s’est consolidée ces derniers mois et cette semaine, coïncidant avec le Grand Prix du Brésil, Max Il a pu rencontrer personnellement son célèbre « beau-père » à trois reprises, qui lui a fièrement montré son impressionnant garage, avec certaines des voitures qu’il a conduites au cours de sa carrière. « C’est un rêve, j’aimerais en avoir un similaire dans le futur, avec autant de voitures différentes. Et j’étais ravi de pouvoir le visiter & rdquor;, a-t-il déclaré Verstappen guidé par Nelsol Piquet.

« On ne parle pas d’Hamilton »

« Nous n’avons pas parlé de la bataille pour le titre de cette année avec Hamilton. Je n’ai pas besoin de conseils, je sais quoi faire quand je suis au volant. Donc c’était juste une belle conférence sur beaucoup de sujets différents. Je suis une personne calme et c’est bien de pouvoir passer du temps avec la belle-famille« , a-t-il commenté Max A l’arrivée sur le circuit d’Interlagos, interrogé sur le rendez-vous : « Ce n’est pas la première fois que je parle avec Nelson, mais c’est la première fois que je le fais en personne car jusqu’à présent nous avons discuté par visioconférence & rdquor ;, a-t-il révélé.

Et il est vrai que les « batailles » de Piquet ils ne vont pas se séparer Max de son objectif : il arrive au Brésil avec 19 points d’avance sur Lewis Hamilton, qui, comme si cela ne suffisait pas, pénalisera de cinq places sur la grille ce dimanche après avoir changé le moteur thermique de sa Mercedes. Il vient de remporter deux courses consécutives (Austin et Mexico). De plus, lors de sa dernière course à Interlagos (2019), le Red Bull s’est imposé face aux « flèches d’argent ». Bref, les conditions idéales pour que Verstappen tente de donner le coup d’envoi au championnat ce week-end. Devant son beau-père.