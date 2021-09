Verstappen évite une pénalité sur la grille après une enquête sur le drapeau rouge · .

in

Les commissaires sportifs ont confirmé que Max Verstappen ne recevra pas de pénalité sur la grille pour avoir dépassé pendant une période de drapeau rouge lors des essais pour le Grand Prix des Pays-Bas.

Le pilote Red Bull a fait l’objet d’une enquête pour avoir dépassé Lance Stroll après que les drapeaux rouges aient été présentés lors des deuxièmes essais. L’arrêt a été déclenché par Lewis Hamilton, dont la Mercedes s’est immobilisée avec un problème de groupe motopropulseur.

Verstappen a dépassé la voiture de Hamilton et plusieurs autres voitures plus lentes avant que le signal du drapeau rouge ne soit donné. Les drapeaux rouges ont été montrés quelques instants avant qu’il ne dépasse la voiture de Stroll. Le conducteur d’Aston Martin avait reçu l’ordre de le laisser passer.

Après avoir étudié les données vidéo et de chronométrage et parlé à Verstappen, les commissaires ont décidé qu’il avait fait tout son possible pour ralentir en réponse aux drapeaux rouges.

« Le système de gestion de course indique que le drapeau rouge et les feux rouges ont été déclenchés à 15:10:12. Lorsque [Verstappen] passé le panneau lumineux 14 (qui est avant le point de dépassement), il n’était pas éclairé. Comme [Verstappen] s’est approché de l’arrière de la voiture (à quelques mètres) de [Stroll], le voyant rouge allumé [Verstappen’s] volant activé. À ce point [Verstappen’s] la vitesse était de 260 km/h et [Stroll’s] était de 110 km/h, un delta de 150 km/h.

« À ce stade, la télémétrie montre que [Verstappen] immédiatement levé et freiné. En raison du delta de vitesse, [Verstappen’s] l’élan l’a porté au-delà [Stroll].

« Simultanément, le panneau lumineux 15 (montrant en rouge) est devenu visible pour [Verstappen]. Vers 15 h 10 min 17 s, l’équipe a communiqué par radio [Verstappen] “drapeau rouge”.

“Nous concluons que le conducteur de la voiture 33 a pris toutes les mesures raisonnables pour se conformer à la réglementation en ce sens qu’il a immédiatement réduit la vitesse de manière sûre dès que possible dès la première indication du drapeau rouge, même avant un drapeau rouge ou un drapeau rouge. panneau lumineux était visible pour lui, et que cela satisfait aux exigences du Code.

