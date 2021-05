Verstappen: Éviter les contacts, je pense, va dans les deux sens

Max Verstappen a écarté les suggestions que lui et Lewis Hamilton étaient sûrs de se heurter à un moment donné et qu’il avait quelque chose à prouver dans la bataille du championnat de Formule 1.

En route pour le Grand Prix de Monaco où Verstappen n’est pas étranger aux murs, le pilote Red Bull cherchera à marquer son premier podium à Monte-Carlo, tandis que Hamilton y cherche sa quatrième victoire.

S’il gagne dimanche, cela le mettra à égalité quatrième avec Alain Prost avec des victoires en Principauté, mais mieux par les légendes Graham Hill et Michael Schumacher à cinq chacun et Ayrton Senna avec un record de six triomphes.

Avant ce week-end à Monaco, le patron de McLaren, Zak Brown, a prédit que la rivalité pourrait créer une chance pour son équipe car «ce n’est qu’une question de temps avant que les deux ne soient déterminés à ne pas abandonner dans le premier virage et à ne pas sortir».

Le Verstappen de Red Bull et le sept fois champion du monde de F1 de Mercedes sont passés roue après roue dans les quatre courses jusqu’à présent, Hamilton en remportant trois au seul succès du pilote néerlandais.

Hamilton a déclaré aux journalistes avant le Grand Prix de Monaco qu’il avait bien fait pour éviter les incidents: «Nous avons encore 19 (courses) à disputer et nous pourrions nous connecter, espérons que non.

«Je pense qu’il y a un bon équilibre de respect entre nous… il pense qu’il a peut-être beaucoup à prouver. Je ne suis pas forcément dans le même bateau là-bas et je suis plutôt une mentalité de long terme «c’est un marathon pas un sprint».

«Je vais continuer avec ça et je ferai tout pour éviter de nous connecter», a ajouté le champion du monde en titre.

Verstappen a déclaré qu’il n’avait rien à prouver: «Éviter les contacts, je pense, va dans les deux sens. Nous avons donc bien fait, c’est vrai. Mais oui, on court fort, on évite le contact des deux côtés. Espérons que nous pourrons continuer à faire cela et continuer à être sur la bonne voie et à courir dur les uns contre les autres.

Il s’est hérissé lorsqu’on lui a demandé ce que Brown avait dit: «Honnêtement, je ne sais plus quoi dire à propos de ces choses. Nous n’essayons jamais de nous écraser, n’est-ce pas? C’est juste bien de faire quelques gros titres intéressants comme ça.

“J’imagine qu’il y aura un peu plus de téléspectateurs quand vous dites” c’est une question de temps “au lieu de dire que nous avons eu de belles courses jusqu’à présent”, a déclaré Verstappen.

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a déclaré que ceux de l’extérieur n’avaient pas pleinement apprécié la qualité des marges, la facilité avec laquelle les choses pouvaient mal tourner et la bonne conduite des deux premiers.

“Personne ne veut sortir l’autre voiture ou lui-même, car le risque de se tromper est tellement élevé”, a déclaré l’Allemand.

«Jusqu’à présent, ils ont très bien réussi et je pense que cela montre la classe qu’ils ont tous les deux. (Reportage par Alan Baldwin)