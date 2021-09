Verstappen fait des Pays-Bas le 12e pays à produire un vainqueur de F1 à domicile · .

Max Verstappen est devenu le premier pilote néerlandais à remporter sa course à domicile, et ce devant une foule animée et bruyante à Zandvoort.

Pas étonnant que la foule soit de bonne humeur : ils n’avaient rien vu de proche de cette performance lors des 30 dernières courses du championnat du monde à Zandvoort. Jusqu’à dimanche, le meilleur résultat pour un pilote hollandais à domicile était la sixième place, obtenue par Carel Godin de Beaufort sur une Porsche en 1962, et Gijs van Lennep lors de la terrible course de 1973 qui a vu la mort de Roger Williamson.

Verstappen a succédé à feu Niki Lauda en tant que vainqueur le plus récent du Grand Prix des Pays-Bas, qui s’est tenu pour la dernière fois à Zandvoort en 1985. À ce moment-là, il avait tenu une barre six des saisons de championnat du monde précédentes.

La victoire du pilote Red Bull depuis la pole position était une amélioration considérable par rapport à la performance la plus récente d’un pilote à domicile dans cette course. Huub Rothengatter a qualifié l’unique Osella à la dernière place de la course de 1985, 8,3 secondes de moins que le poleman Nelson Piquet. Il a été doublé 14 fois avant le drapeau à damier et n’a donc pas été classé. (Il s’en est au moins mieux sorti que Kenny Acheson, qui n’a pas réussi à se qualifier, tournant une seconde plus lentement dans sa RAM.)

Grâce à Verstappen, les Pays-Bas sont devenus le 12e pays à produire un vainqueur à domicile. Huit pays ont vu leur événement à domicile remporté à plusieurs reprises : l’Argentine, le Brésil, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les États-Unis.

Trois autres pays ont connu des vainqueurs ponctuels à domicile : l’Autriche (Lauda, ​​1984), le Canada (Gilles Villeneuve, 1978) et l’Afrique du Sud (Jody Scheckter, 1975). Les États-Unis comptent également à cet égard si l’on exclut les 500 d’Indianapolis 1950-60, qui comptaient pour le championnat du monde, car la seule autre occasion qu’un pilote américain a remportée à domicile était Mario Andretti* à Long Beach en 1978.

D’où pourrait venir le prochain nouveau vainqueur à domicile ? Parmi le peloton actuel, Charles Leclerc (Monaco) et Daniel Ricciardo (Australie) ont tous deux remporté des courses mais pas leur épreuve à domicile. Nikita Mazepin (Russie) et Yuki Tsunoda (Japon) ont également des courses à domicile qu’ils pourraient gagner, bien que le Grand Prix du Japon ait été annulé au cours des deux dernières saisons en raison de la pandémie.

La piste remodelée de Zandvoort a donné un temps de pole position de 1’08.885, ce qui en fait le troisième temps le plus court du calendrier actuel. Seuls le Red Bull Ring en Autriche (record 1’02.939) et Interlagos au Brésil (1’07.281) sont plus courts. Le record du tour le plus court a été établi l’an dernier sur le circuit extérieur de Bahreïn, que Valtteri Bottas a bouclé en 0’53.377, bien qu’aucune course sur cette configuration n’ait été programmée cette année.

Lauda était le dernier vainqueur de F1 à Zandvoort… … jusqu’au triomphe de Verstappen dimanche

Bottas est arrivé troisième derrière Verstappen et Lewis Hamilton. Les podiums étaient les seuls pilotes dans le tour de tête, ce qui s’est produit pour la dernière fois en Espagne l’année dernière, le même trio occupant les positions.

McLaren a frappé un sort maigreL’effondrement de McLaren en forme s’est poursuivi. Ils n’ont marqué que sept points lors des trois dernières courses combinées, ayant pris au moins 10 à chaque tour précédent. Cela a permis à Ferrari de prendre 11,5 points d’avance dans leur course pour la troisième place. Lando Norris n’a pas réussi à atteindre la Q3 pour la première fois cette année, laissant la paire Mercedes et Verstappen les seuls pilotes à le faire chaque week-end.

Une accumulation d’incidents à la course a vu pas moins de six drapeaux sur quatre sessions. Pourtant, la course elle-même s’est déroulée sans drapeau rouge, bien que l’un d’eux ait participé à chacune des trois courses précédentes à Silverstone, au Hungaroring et à Spa-Francorchamps.

La course s’est avérée décevante de procession. A tel point que six pilotes ont terminé dans leurs positions de grille, exactement comme lors de l’épreuve précédente, où un seul tour était compté pour le classement final.

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix des Pays-Bas ? Partagez-les dans les commentaires.

*Andretti a également gagné en Italie, son pays de naissance, après avoir pris la nationalité américaine

