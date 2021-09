Verstappen fête ses 24 ans lancé pour le titre

30/09/2021 à 12:13 CEST

Max verstappen (Hasselt, 30 septembre 1997) cumple ce jeudi 24 ans. Malgré sa jeunesse, le pilote néerlandais est désormais engagé dans le championnat du monde de Formule 1 depuis sept saisons, au cours desquelles il a fait ses débuts à tout juste 17 ans, en Australie 2015, avec la filiale Red Bull, alors appelée Toro Rosso. Depuis sa promotion dans la première équipe des boissons énergisantes, à mi-parcours de la saison 2016 et qui s’est terminée par sa victoire au GP d’Espagne, ‘Mad Max Il a montré son immense talent à maintes reprises, même s’il a dû attendre cette saison pour devenir un sérieux prétendant au titre.

Lewis Hamilton, qu’à 36 ans et après 15 saisons et sept titres reste à la pointe de la Coupe du monde, en 2021 il s’est montré beaucoup plus vulnérable, commettant des erreurs qui lui sont inappropriées face à la pression à laquelle il est soumis soumis Verstappen et Red Bull, qui pour la première fois depuis longtemps ont une voiture avec laquelle défier la puissante Mercedes.

Pour le moment le pouls est équilibré, avec Hamilton en tête et Max à deux points du Britannique. Cependant, il reste sept grands prix et le Néerlandais les affronte avec un certain avantage, puisqu’après avoir pénalisé en partant dernier sur la grille russe pour avoir piloté la quatrième unité motrice, il a réussi à monter sur le podium après Hamilton (2e) et a maintenant un moteur frais pour aborder la ligne droite décisive du championnat. Pour sa part, Hamilton doit continuer avec deux moteurs d’occasion et s’il doit à tout moment recourir au quatrième, il devra purger une pénalité sur la grille.