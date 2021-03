Verstappen frappe Mercedes pour prendre la pole

Enfin, le véritable ordre hiérarchique s’est révélé avec Max Verstappen mettant la Red Bull RB16B en pole position pour le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison de Formule 1 2021 avec un tour sensationnel.

Verstappen a semblé solide depuis le premier jour où il est entré dans la voiture lors des essais, la forme conservée ce week-end alors qu’il tournait autour de Sakhir dans un meilleur temps au tour de 1: 28,997, un mammouth de 0,388 seconde plus rapide que le prochain meilleur Lewis Hamilton. dans la Mercedes.

Verstappen a établi la barre avec sa première manche, Hamilton étant obligé de creuser profondément pour battre cette première fois. Ce qu’il a fait, dépassant brièvement les écrans de chronométrage jusqu’à ce que le Néerlandais devienne violet sur les trois secteurs de sa dernière course pour récupérer la pole; il le possédait depuis FP1!

Avec elle, il a également mis fin à l’incroyable séquence de départs en pole position de Merecdes qui remonte à la course de 2014 sur le circuit international de Bahreïn.

Verstappen a ensuite rapporté: «Bien sûr, nous avons déjà eu une excellente semaine de test. Il n’y a aucune garantie pour le premier week-end de course, mais toute la semaine jusqu’à présent, la voiture a très bien fonctionné.

«C’était vraiment agréable à conduire. Tout s’est parfaitement déroulé lors des qualifications, donc bien sûr, je suis très content de la pole position.

Notamment, le nouveau venu de Red Bull, Sergio Perez, a eu le goût d’être le coéquipier de Max en recevant un bon coup le jour où le plus jeune pilote était le plus rapide. Le Mexicain n’a pas réussi à sortir de Q2 et partira de la 11e place sur la grille.

Dans la nuit, Mercedes l’a allumé et il n’y a pas eu de problème de la part de leur package « suspect », il suffit de dire que Honda et Red Bull ont augmenté leur propre jeu et pour un changement, ils sont arrivés à la ligne de départ à l’heure.

Les Champs sont mis au défi.

Hamilton a fait de son mieux, a-t-il dit à la radio, qui à la fin était loin du meilleur temps, mais quelques dixièmes de plus sur Valtteri Bottas, ce qui donne ou prend l’écart habituel entre les deux. Ce qui signifie que le Finlandais a également présenté son A-game.

Aucun d’eux n’en avait assez ce jour-là, suggérant une véritable bataille cette année: Mercedes contre Max!

«Félicitations à Max», a déclaré Lewis dans le parc fermé. «Il a fait un excellent travail. Il était si rapide dans ce dernier tour. J’ai absolument tout donné sur ce dernier tour, mais malheureusement, ce n’était pas assez bon.

«Tout le monde à l’usine a vraiment fait un travail incroyable pour nous rapprocher de Red Bull. Lors des tests, nous pensions que nous serions plus en retard. »

Ferrari avait fait des sacs de sable jusqu’à la qualification parce que les voitures rouges ont « soudainement » trouvé quelque chose de plus qui a même vu le nouveau garçon Carlos Sainz et Charles Leclerc en tête des écrans de chronométrage à la fin de la Q2. Mais lorsque les gros canons sont sortis, le SF21 faisait toujours défaut.

Mais Leclerc a sorti le lapin proverbial du chapeau pour réclamer une impressionnante quatrième place sur la grille. Sainz a dû se contenter de la huitième place, à une demi-seconde de son coéquipier quand cela comptait.

Alors que le projet Alex Albon a lamentablement échoué pour Red Bull l’année dernière, l’expérience Perez n’a pas pris un bon départ, cependant, dans l’équipe sœur, Pierre Gasly continue de briller. Cette fois avec une forte cinquième place dans l’AlphaTauri.

Les McLaren étaient solides, mais pas les meilleurs derrière les deux meilleures équipes comme prévu, du moins pas en mode quali. Néanmoins, leur nouveau venu Daniel Ricciardo a pris le meilleur sur Lando Norris par un dixième et un peu, la paire a terminé sixième et septième.

Fernando Alonso est de retour! Et le vétéran n’a pas déçu, démolissant le jeune pistolet Esteban Ocon dans leur premier vrai combat; le Français 16e et sorti à la fin de Q1 et court près d’une seconde sur l’autre Alpine.

Pour son 312e départ en F1, Alonso partira de la neuvième grâce à sa meilleure qualification depuis Monaco 2018.

Il a déclaré à propos de sa première qualification en deux ans: «La semaine a été difficile. Je manque de confiance en l’arrière de la voiture. On ne sait jamais à quoi s’attendre lors de la première session de l’année mais je suis content.

«J’espérais beaucoup pour les qualifications mais je pense que la direction du vent a changé. Je suis arrivé avec une certaine confiance en qualifications et c’était mieux que ce à quoi je m’attendais. J’ai besoin de prendre un bon départ demain, de m’éloigner des problèmes. J’ai hâte d’y être.

«Vous devez vous adapter à la gestion des pneus. L’adrénaline et le plaisir de conduire sont incroyables. 57 tours d’affilée – ce sera la première fois depuis les tests. Top 10 et marquer des points est la cible. Si nous prenons un bon départ et une bonne stratégie, tout est possible. »

Aston Martin a été les interprètes les plus décevants de la session, car les attentes étaient énormes pour le prochain chapitre de l’équipe de rêve de Lawrence Stroll.

Le battage médiatique ne s’est pas traduit par des résultats avec Lance Stroll se battant dur pour la dixième, tandis que son nouveau coéquipier Sebastian Vettel n’a pas réussi à passer au-delà de la Q1 car les drapeaux jaunes ne lui ont pas rendu service. Mais rien n’indiquait non plus que l’Allemand allait mettre le feu à la nuit.

Considérez que c’était l’équipe (quoique rose) qui a remporté une course l’année dernière. Ils n’ont guère ressemblé à des coureurs de tête depuis le début des tests. Un milliardaire malheureux avec qui vous ne voulez pas vous embêter cherchera des réponses dès que possible.

Vettel a déclaré par la suite: «Je me suis fait prendre. J’avais beaucoup de marge après le premier tour. J’ai eu une erreur dans le virage 11 mais le deuxième tour avait quelques jaunes. En fin de compte, je pense que le problème est que nous devons rouler si lentement pour que les pneus soient là où nous voulons qu’ils soient et avec le nombre de voitures en piste, ce sera un gâchis.

Le duo Alfa Romeo Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen étaient fermement au milieu de terrain, le vétéran à une demi-seconde de retard sur l’Italien, ils partiront respectivement 12e et 14e.

La recrue japonaise Yuki Tsunoda avait l’air forte dès sa première séance de qualification dans l’élite mais, lorsque les jetons étaient tombés à la fin de Q2, l’AlphaTauri entre ses mains n’était bon que pour le 13e, trois dixièmes de moins que Gasly dans l’autre. voiture blanche et bleue.

George Russell a continué à prendre le dessus sur son coéquipier Nicolas Latifi, cette fois l’Anglais a terminé 15e et en Q2, tandis que le Canadien avait moins de six dixièmes sur son coéquipier, ce qui le mettait 17e.

La bataille des recrues de Haas (confinée à la Q3) n’a pas été un combat puisque Mick Schumacher a facilement surqualifié Nikita Mazepin, le fils de Michael Schumacher cochant toutes les bonnes cases et tirant le meilleur parti de la voiture qui semble destinée à l’arrière de la grille. action.

Le Russe a tourné tôt et encore plus tard dans la séance, terminant huit dixièmes sur son coéquipier.

