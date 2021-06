Verstappen frustré de rater la pole alors que des accidents perturbent une séance de qualification « stupide » · .

Max Verstappen a exprimé sa frustration après avoir raté une chance de prendre la pole position en raison des drapeaux rouges pour la deuxième course consécutive.

Le pilote Red Bull a établi des temps de secteur compétitifs plus tôt lors des qualifications. Mais il a dû abandonner son ultime effort de qualification après le quatrième drapeau rouge de la séance.

Le leader du championnat partira donc troisième sur la grille derrière son rival au championnat Lewis Hamilton.

“C’était une qualification stupide, pour être honnête”, a déclaré Verstappen. “Mais de toute façon, c’est ce que c’est.”

La préparation des qualifications de Verstappen a été perturbée après sa chute au milieu de la dernière séance d’essais de la matinée au virage 15. Son équipe Red Bull a pu réparer sa voiture à temps pour les qualifications.

« Nous sommes toujours P3. Nous avons une bonne voiture. Je pense que c’était une bonne reprise de la FP3, bien sûr », a déclaré Verstappen.

«Je pense que tout se passait bien, mais oui. Et toute cette merde arrive tout le temps. Ouais, je m’en fiche. C’est juste malheureux, mais c’est un circuit urbain, donc ces choses peuvent arriver.

Malgré sa défaite face à Hamilton en qualifications, le leader du championnat a déclaré qu’il n’y aurait plus qu’à jouer pour la course de demain.

“Comme je l’ai dit, notre voiture est solide donc j’espère juste que demain dans la course nous pourrons prendre soin de nos pneus et marquer de bons points”, dit-il.

« Nous sommes toujours là-haut. Bien sûr, j’aurais aimé commencer un peu plus loin, mais c’est encore tout à jouer. Vous pouvez voir qu’en qualifications, il se passe beaucoup de choses, alors peut-être qu’en course, ces choses peuvent se reproduire. Espérons un bon départ et nous verrons à partir de là.

La radio de Verstappen de la fin du Q3

LambiaseDrapeau rouge, Max, drapeau rouge.VerstappenC’est tellement douloureux, mec sur un circuit de rue, tout le temps, ces stupides drapeaux rouges au Q3.VerstappenOuais bien sûr, ouais, putain d’enfer. Incroyable. Quoi qu’il en soit.VerstappenQuelle position est-ce?LambiaseP3LambiasePour ce que ça vaut, vous étiez violet secteur un, secteur deux, et je ne crois pas que vous aviez le remorquage qu’avaient Hamilton ou Leclerc.VerstappenOuais. Que peux-tu y faire? Putain de merde tout le temps comme ça en Q3.HornerOuais ne t’inquiète pas pour ça, Max, c’est demain où sont les points, tout ira bien demain.VerstappenLes gars, je voulais dire merci pour la réparation de la voiture, c’était encore une fois un super effort.LambiaseJe suis sûr qu’ils apprécieront ça, Max.

