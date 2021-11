Verstappen furieux après avoir perdu la pole position

11/07/2021 à 00:07 CET

Max Verstappen ne s’est pas bien intégré du tout, perdant la pole au Mexique face à Valtteri Bottas et Mercedes. Le Néerlandais a estimé qu’il disposait d’un boost de vitesse pour récupérer l’écart de 0,350 avec le Finlandais, profitant du sillage de son partenaire Sergio Perez dans son deuxième et dernier tour. Cependant, il a dû enlève ton pied du gaz lorsque le Tchèque a déraillé devant lui après avoir rencontré AlphaTauri de Tsunoda. « Incroyable, quel idiot », a-t-il lâché Max par radio.

A la fin de la séance, le Néerlandais a expliqué que « vraiment, dans le dernier tour j’étais dans un bon virage, mais ensuite Je ne sais pas ce qui s’est passé devant moi. Il y avait deux pilotes qui sont partis (Tsunoda et Pérez), donc j’ai pensé qu’il allait y avoir un drapeau jaune, et j’ai ralenti, donc le retour a été ruiné. Même avec ça, et sans avoir un grand équilibre, Je pense que nous aurions pu viser la pole position« , il a insisté.

Verstappen espère revenir ce dimanche au départ pour remporter ce qui serait sa neuvième victoire de la saison ; « Bien sûr, commencer troisième n’est pas idéal, mais je pense que c’est toujours mieux que de terminer deuxième, du côté sale », a-t-il déclaré, en relation avec la position d’Hamilton. Max entamera la course de dimanche en tête du championnat des pilotes avec 12 points d’avance sur l’Anglais : « Le classement ne s’est pas passé comme nous le voulions, mais de toute façon, nous n’allons pas utiliser ces pneus en course, donc il y a encore beaucoup de choses à faire ici », a-t-il prévenu.