Verstappen-Hamilton, aucune marge d’erreur

01/12/2021 à 11:19 CET

Max verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) affronte la dernière ligne droite du championnat du monde de Formule 1 2021 sous pression. Un parce qu’il défend le leadership et parce qu’à 24 ans et après sept saisons en Coupe du monde, il caresse pour la première fois le rêve d’être champion. Et l’autre parce qu’après son retour exceptionnel au classement général, il refait surface en tant que ‘Phoenix bird’ et voit désormais plus que possible décrocher sa huitième couronne, dépassant ainsi le record historique de titres qu’il partage avec Michael Schumacher.

Verstappen mène le championnat avec 351,5 points, 8 de plus que Hamilton. Après ses deux victoires consécutives à Austin et au Mexique, le Néerlandais comptait 19 points par rapport au Britannique, qui a renversé la vapeur grâce à ses deux victoires au Qatar et au Brésil. Désormais, tous deux savent qu’ils n’ont aucune marge d’erreur sur les deux derniers rendez-vous du calendrier, l’Arabie saoudite, qui ouvre cette année en Formule 1, et le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, scène habituelle des adieux. de la saison.

« J’essaierai de faire de mon mieux et nous verrons où nous en sommes » assume Max avant ses débuts sur un circuit sans précédent pour tous les pilotes : « J’ai roulé sur le circuit de Djeddah dans le simulateur et cela semble être un très piste rapide, donc à ne pas manquer Bien sûr, il y a toujours des doutes, comme nous n’avons pas encore vraiment roulé sur la piste, ça va être intéressant et j’ai hâte de relever ce défi. C’était amusant d’aller à nouveau sur différents circuits cette année », dit-il. Verstappen , qui essaie de garder son sang-froid habituel même au moment le plus important de sa carrière sportive : « Je me sens calme. Au Qatar, nous avons manqué un peu de rythme par rapport à Mercedes, nous verrons donc comment se passe ce week-end. Rien n’est encore décidé et nous sommes tous prêts à relever le défi. Il y a deux courses à venir et nous allons tout donner, c’est sûr. Ça va être une finale de saison passionnante », promet-il.

Pour sa part Hamilton reconnaît que ses deux dernières victoires lui ont permis de faire une pause : « Cela a été une sacrée année, donc arriver à ce stade de la saison et remporter deux victoires de suite est un sentiment formidable. Nous avions besoin de ces points, l’équipe a fait un un travail vraiment solide. « C’est incroyable d’avoir pu réduire autant l’écart au cours des deux dernières semaines. Nous avons encore du travail à faire, mais nous aimons ce combat très serré et le défi qu’il représente. Nous sommes en bonne position. pour les deux prochaines courses. »

En route vers l’inconnu

Bien qu’il soit très probable que le championnat du monde le plus intense de l’histoire récente de la F1 prenne vie lors de la dernière course à Abu Dhabi (12 décembre), cela pourrait être décidé à l’avance en Arabie saoudite, puisque ce week-end Verstappen a son premier » match ball’ pour le titre.

La piste de Djeddah, où les travaux de réfection des infrastructures se poursuivent jusqu’à la dernière minute, a très peu à voir avec un circuit urbain classique. Conçu par l’architecte phare de la F1, Hermann Tilke, il est situé sur une branche du front de mer et est en passe de devenir le circuit le plus long (6 174 mètres) et le plus rapide (une moyenne de plus de 250 km/h a été calculée) parmi ceux de cette ville urbaine. style.

Au vu des données obtenues dans le simulateur, cela nécessite des monoplaces très déchargées en terme d’aérodynamisme, à la recherche d’une vitesse de pointe élevée (au virage 27 la voiture atteindra plus de 317 km/h pour une décélération de plus de 200 km / h).h avec une force de 4,3 g). Il y a deux meurtrières majeures, tandis que le reste du parcours est délimité par des murs, il n’y a donc aucune marge d’erreur.